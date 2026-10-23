Cómo eliminar las plagas de cucarachas por lluvias: 3 remedios caseros

La llegada de las lluvias y el incremento de la humedad suelen provocar la aparición repentina de cucarachas en el hogar. Ante la saturación de los drenajes, estos insectos buscan refugio en zonas cálidas y secas como cocinas, baños y coladeras, convirtiéndose en una amenaza para la higiene doméstica.

Para controlar su presencia de forma efectiva, resulta indispensable combinar labores de limpieza profunda, sellado de grietas y el uso de tratamientos específicos. Implementar medidas preventivas permite proteger la vivienda y evitar que las plagas se establezcan durante la época de precipitaciones.

“Soy un viejo miado": Rafa Mercadante SE BURLA por las críticas de Manelyk, Azalia y Mónica en La Granja VIP (VIDEO)

¿Cómo eliminar las cucarachas del hogar?

Para combatir las cucarachas de manera efectiva, especialmente durante la temporada de lluvias, es necesario complementar estos remedios caseros con limpieza y cuidado de los espacios. A continuación, te presentamos tres trucos que te serán de utilidad.

Agua y jabón

Resulta efectiva solo si se aplica de manera directa sobre los insectos visibles para sofocarlos. No obstante, no afecta a las cucarachas que permanecen ocultas en grietas o muebles ni elimina los nidos, por lo que constituye únicamente una respuesta inmediata y puntual.

Bicarbonato de sodio con azúcar

El azúcar actúa como atrayente mientras que el bicarbonato busca generar una reacción interna en el insecto. Pese a su uso recurrente, carece de respaldo técnico sólido sobre su efectividad ante infestaciones complejas y no reemplaza a los cebos de formulación profesional.

Vinagre para limpiar

Sirve principalmente como desinfectante para retirar rastros de grasa y residuos orgánicos que atraen a las plagas. No actúa como un repelente permanente ni elimina la colonia; su valor radica en mantener la higiene preventiva del hogar.

¿Por qué aparecen cucarachas en el hogar?

Las cucarachas ingresan al hogar impulsadas por la búsqueda de calor, agua y alimento. Además de la humedad o restos de comida, las atrae el olor a materia orgánica acumulada en desagües y el papel de cajas de cartón, donde encuentran celulosa para alimentarse y refugio para anidar. Entran fácilmente a través de grietas en muros, resquicios en marcos de puertas, ventanas y uniones de tuberías sin sellar.