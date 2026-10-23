6 peinados para pelo rizado si tienes el cabello corto o largo

El pelo rizado suele plantear el desafío diario de querer despejar el rostro sin perder la textura ni recurrir siempre a la clásica coleta tradicional. Conocer alternativas adaptadas a cada longitud permite renovar la imagen de forma sencilla, cómoda y sin necesidad de alisar el cabello.

Desde un lateral sujeto con horquillas hasta un moño bajo o una coleta con textura, estas propuestas aprovechan la forma natural de los bucles. La clave principal radica en elegir la opción adecuada según la zona que se necesite despejar y el largo real de la melena.

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¿Cómo peinar el pelo rizado según la longitud?

Si quieres cambiar tu look, estos peinados para cabello rizado serán grandes aliados a la hora de manipular tu melena:

Cabello rizado corto (lateral sujeto)

Ideal para melenas a la altura de la mandíbula o bobs con capas cortas. Consiste en separar una sección pequeña por encima de la oreja y sujetarla con una o dos horquillas hacia atrás, dejando el resto del volumen intacto.

Semirrecogido para media melena o pelo largo

Perfecto para apartar los mechones de la cara manteniendo los largos sueltos. Se toman secciones laterales y se unen detrás con una goma pequeña revestida, cuidando de no tensar la raíz.

Mini moño

Una variante del semirrecogido anterior para melenas con la longitud suficiente. Se forma una pequeña coleta en la zona alta y, en la última vuelta, se pasa solo una parte del pelo para crear un bucle superior que aporta dinamismo.

Coleta baja

Diseñada para melenas largas o medias que llegan cómodamente a la nuca. Se acompaña el cabello con las manos abiertas hacia la parte posterior y se fija con un coletero de tejido, dejando que los rizos caigan de manera natural por debajo.

Recogido alto

Coloca todo el volumen en la parte superior de la cabeza para despejar por completo la nuca. Se reúne el pelo con suavidad hacia arriba sin alisar los laterales a la fuerza, adaptándolo al largo disponible.

Moño bajo para eventos

Una alternativa más arreglada para cenas o bodas que respeta la textura. Se parte de una coleta baja y se dividen los largos en dos o tres partes para doblarlos en bucles alrededor de la base, sujetándolos con horquillas protegidas.

¿Cómo cuidar el pelo rizado?

Para mantener el pelo rizado saludable y definido, conviene hidratarlo de forma constante usando acondicionadores y mascarillas sin sulfatos ni siliconas pesadas. Es recomendable desenredarlo húmedo con peine de dientes anchos o con los dedos. Para secar, conviene usar una toalla de microfibra o difusor a baja temperatura, evitando frotar para controlar el encrespamiento.