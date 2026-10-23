Horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente: predicciones en el amor, dinero y trabajo de hoy viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubr
El destino tiene preparadas grandes sorpresas para cada uno de los signos. Estas fueron las visiones que podrían cumplirse, según la famosa astróloga.
El horóscopo de Mhoni Vidente fue revelado, con predicciones para el fin de semana, que abarcan los días, hoy viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre. De acuerdo con la famosa astróloga, será un día determinante para todos, con destellos de felicidad, suerte en el dinero y atracción espiritual. Estas fueron las predicciones de Mhoni Vidente:
ARIES
La carta de El Loco te invita a reencontrarte con tu esencia y dejar de sabotear tu propia felicidad. Es tiempo de madurar, organizar tus finanzas y ahorrar para construir un futuro más próspero. Tu ángel de la guarda iluminará tu camino profesional y espiritual. Aprovecha el fin de semana para viajar con tu pareja y disfrutar de tus seres queridos. Tus números de la suerte son el 01 y el 13; tu color es el rojo, señala el horóscopo.
TAURO
La carta de La Estrella anuncia una etapa de renovación, abundancia y crecimiento profesional. Una persona de Virgo o Piscis podría convertirse en una aliada importante para impulsar tus proyectos, así que atrévete a emprender, pero mantén tus planes en secreto para protegerlos de las envidias. En el amor, la armonía comenzará a florecer si dejas atrás las complicaciones. Disfruta de tus amistades, modera los excesos y confía en las señales del universo. Tus números de la suerte son el 06 y el 15; tu color es el azul.
GÉMINIS
La carta de La Torre llega para recordarte que, a veces, es necesario derrumbar lo que ya no te permite avanzar. Aléjate de las personas que te roban la paz y toma decisiones valientes para liberar las cargas emocionales del pasado. Un familiar podría invitarte a una celebración, pero también necesitarás momentos de soledad para escuchar tu voz interior. Cuida tus pertenencias, sé discreto con tus planes y mantente atento a las oportunidades inesperadas. Tus números de la suerte son el 27 y el 88; tu color es el naranja.
CÁNCER
La carta de La Rueda de la Fortuna anuncia cambios importantes y te invita a dejar atrás los miedos que han frenado tu crecimiento. Es momento de actuar con determinación para abrir las puertas de la abundancia y avanzar en el terreno profesional. Busca la guía de tu ángel de la guarda y confía en que cada desafío puede convertirse en una oportunidad de evolución. El amor y la convivencia con tus seres queridos traerán momentos de felicidad, además de una sorpresa romántica. Tus números de la suerte son el 00 y el 19; tu color es el verde.
LEO
La carta de El Mago te recuerda que tienes la fuerza espiritual y la determinación necesarias para transformar tu destino. Si atraviesas asuntos legales pendientes, las predicciones apuntan a un desenlace favorable, mientras que en el trabajo será importante escuchar otras opiniones y aprender a negociar. Aprovecha esta energía para prepararte, fortalecer tus conocimientos y abrirte a nuevas oportunidades. En el amor, evita revivir historias que ya cumplieron su ciclo y permite que lleguen personas más compatibles contigo. Tus números de la suerte son el 04 y el 31; tu color es el blanco.
VIRGO
La carta de El Sol ilumina tu camino y anuncia una etapa favorable para cumplir metas personales y profesionales. Un dinero extra podría llegar gracias a tu esfuerzo, mientras que la energía astral te impulsa a organizar tu hogar y renovar los espacios que habitas. En el amor, la armonía estará de tu lado y, si estás soltero, una persona de Tauro o Escorpio podría despertar tu interés. Protege tus datos bancarios, actúa con prudencia y no compartas todos tus planes. Tus números de la suerte son el 17 y el 66; tus colores son el amarillo y el verde.
LIBRA
La carta del Sumo Sacerdote te invita a recuperar el equilibrio en medio de las dudas que puedan surgir en tu vida personal y laboral. Antes de tomar una decisión importante, escucha tu intuición y permite que la sabiduría espiritual te guíe hacia el camino correcto. Se abrirán oportunidades para aprender, destacar en tus estudios y disfrutar de experiencias que alimenten tu crecimiento. También es momento de cuidar tu descanso, reducir el tiempo frente al celular y administrar mejor tu dinero. Tus números de la suerte son el 03 y el 12; tu color es el azul.
ESCORPIO
La carta de El Carruaje anuncia una etapa de fuerza interior, liderazgo y determinación para superar cualquier obstáculo. La suerte podría acompañarte en asuntos económicos y ayudarte a resolver pendientes familiares relacionados con una herencia. Sin embargo, evita involucrarte en conflictos ajenos y procura mantener la calma ante posibles discusiones con tus amistades. En el amor, podrían presentarse noticias inesperadas que transformen tu vida sentimental, pero recuerda actuar con honestidad y respetar los sentimientos de los demás. Tus números de la suerte son el 11 y el 55; tu color es el amarillo.
SAGITARIO
La carta del As de Bastos enciende tu espíritu emprendedor y anuncia un periodo ideal para luchar por tus sueños. Tu inteligencia y determinación podrían abrirte las puertas a un aumento de sueldo o al inicio de un negocio propio. En el amor, una persona de Leo o Acuario podría llegar para despertar nuevas emociones y ayudarte a mirar el futuro con ilusión. Aprovecha estos días para convivir con tu familia, organizar tus documentos y atreverte a renovar tu imagen. Tus números de la suerte son el 01 y el 18; tu color es el rojo.
CAPRICORNIO
La carta del As de Oros simboliza la abundancia, la estabilidad y las oportunidades que llegan cuando actúas con paciencia y perseverancia. Es momento de controlar tus impulsos, suavizar tu carácter y conectar con tu ángel de la guarda para encontrar claridad en tus decisiones. Aunque los recuerdos de un amor pasado todavía puedan tocar tu corazón, el universo te invita a cerrar ciclos y abrirte a nuevas experiencias. Un ingreso extra o un bono podría ayudarte a cumplir algunos planes de viaje. Tus números de la suerte son el 21 y el 30; tus colores son el azul y el rojo.
ACUARIO
La carta de El Diablo anuncia una etapa de propuestas, cambios y oportunidades que podrían impulsar tu crecimiento profesional. Una oferta laboral con mejores condiciones podría llegar como recompensa a tu esfuerzo, mientras que en el amor será buen momento para buscar estabilidad y formalizar una relación. No permitas que las preocupaciones te hagan reaccionar de manera exagerada; aprende a soltar lo que ya no necesitas y renueva la energía de tu hogar. La convivencia familiar y el apoyo a una amistad también serán importantes durante estos días. Tus números de la suerte son el 07 y el 16; tus colores son el rojo y el blanco.
PISCIS
La carta de La Fuerza representa la fe, el valor y el poder interior que necesitas para convertir tus sueños en realidad. Es tiempo de confiar en tus capacidades, explorar nuevos caminos y considerar proyectos que impulsen tu prosperidad, como emprender un negocio o cambiar de hogar. En el amor, la conexión con tu pareja podría fortalecerse y despertar deseos de construir un futuro en común. Aprovecha la oportunidad de viajar, descubrir nuevos lugares y disfrutar de experiencias que nutran tu espíritu. Tus números de la suerte son el 06 y el 88; tu color es el verde.