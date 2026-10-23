Horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente: predicciones en el amor, dinero y trabajo de hoy viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubr

El horóscopo de Mhoni Vidente fue revelado, con predicciones para el fin de semana, que abarcan los días, hoy viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre. De acuerdo con la famosa astróloga, será un día determinante para todos, con destellos de felicidad, suerte en el dinero y atracción espiritual. Estas fueron las predicciones de Mhoni Vidente:

ARIES

La carta de El Loco te invita a reencontrarte con tu esencia y dejar de sabotear tu propia felicidad. Es tiempo de madurar, organizar tus finanzas y ahorrar para construir un futuro más próspero. Tu ángel de la guarda iluminará tu camino profesional y espiritual. Aprovecha el fin de semana para viajar con tu pareja y disfrutar de tus seres queridos. Tus números de la suerte son el 01 y el 13; tu color es el rojo, señala el horóscopo .

TAURO

La carta de La Estrella anuncia una etapa de renovación, abundancia y crecimiento profesional. Una persona de Virgo o Piscis podría convertirse en una aliada importante para impulsar tus proyectos, así que atrévete a emprender, pero mantén tus planes en secreto para protegerlos de las envidias. En el amor, la armonía comenzará a florecer si dejas atrás las complicaciones. Disfruta de tus amistades, modera los excesos y confía en las señales del universo. Tus números de la suerte son el 06 y el 15; tu color es el azul.

GÉMINIS

La carta de La Torre llega para recordarte que, a veces, es necesario derrumbar lo que ya no te permite avanzar. Aléjate de las personas que te roban la paz y toma decisiones valientes para liberar las cargas emocionales del pasado. Un familiar podría invitarte a una celebración, pero también necesitarás momentos de soledad para escuchar tu voz interior. Cuida tus pertenencias, sé discreto con tus planes y mantente atento a las oportunidades inesperadas. Tus números de la suerte son el 27 y el 88; tu color es el naranja.

CÁNCER

La carta de La Rueda de la Fortuna anuncia cambios importantes y te invita a dejar atrás los miedos que han frenado tu crecimiento. Es momento de actuar con determinación para abrir las puertas de la abundancia y avanzar en el terreno profesional. Busca la guía de tu ángel de la guarda y confía en que cada desafío puede convertirse en una oportunidad de evolución. El amor y la convivencia con tus seres queridos traerán momentos de felicidad, además de una sorpresa romántica. Tus números de la suerte son el 00 y el 19; tu color es el verde.

LEO

La carta de El Mago te recuerda que tienes la fuerza espiritual y la determinación necesarias para transformar tu destino. Si atraviesas asuntos legales pendientes, las predicciones apuntan a un desenlace favorable, mientras que en el trabajo será importante escuchar otras opiniones y aprender a negociar. Aprovecha esta energía para prepararte, fortalecer tus conocimientos y abrirte a nuevas oportunidades. En el amor, evita revivir historias que ya cumplieron su ciclo y permite que lleguen personas más compatibles contigo. Tus números de la suerte son el 04 y el 31; tu color es el blanco.

VIRGO

La carta de El Sol ilumina tu camino y anuncia una etapa favorable para cumplir metas personales y profesionales. Un dinero extra podría llegar gracias a tu esfuerzo, mientras que la energía astral te impulsa a organizar tu hogar y renovar los espacios que habitas. En el amor, la armonía estará de tu lado y, si estás soltero, una persona de Tauro o Escorpio podría despertar tu interés. Protege tus datos bancarios, actúa con prudencia y no compartas todos tus planes. Tus números de la suerte son el 17 y el 66; tus colores son el amarillo y el verde.

LIBRA

La carta del Sumo Sacerdote te invita a recuperar el equilibrio en medio de las dudas que puedan surgir en tu vida personal y laboral. Antes de tomar una decisión importante, escucha tu intuición y permite que la sabiduría espiritual te guíe hacia el camino correcto. Se abrirán oportunidades para aprender, destacar en tus estudios y disfrutar de experiencias que alimenten tu crecimiento. También es momento de cuidar tu descanso, reducir el tiempo frente al celular y administrar mejor tu dinero. Tus números de la suerte son el 03 y el 12; tu color es el azul.

ESCORPIO

La carta de El Carruaje anuncia una etapa de fuerza interior, liderazgo y determinación para superar cualquier obstáculo. La suerte podría acompañarte en asuntos económicos y ayudarte a resolver pendientes familiares relacionados con una herencia. Sin embargo, evita involucrarte en conflictos ajenos y procura mantener la calma ante posibles discusiones con tus amistades. En el amor, podrían presentarse noticias inesperadas que transformen tu vida sentimental, pero recuerda actuar con honestidad y respetar los sentimientos de los demás. Tus números de la suerte son el 11 y el 55; tu color es el amarillo.

El horóscopo de Escorpio, según las predicciones de Mhoni Vidente.|(Especial/Canva)

SAGITARIO

La carta del As de Bastos enciende tu espíritu emprendedor y anuncia un periodo ideal para luchar por tus sueños. Tu inteligencia y determinación podrían abrirte las puertas a un aumento de sueldo o al inicio de un negocio propio. En el amor, una persona de Leo o Acuario podría llegar para despertar nuevas emociones y ayudarte a mirar el futuro con ilusión. Aprovecha estos días para convivir con tu familia, organizar tus documentos y atreverte a renovar tu imagen. Tus números de la suerte son el 01 y el 18; tu color es el rojo.

CAPRICORNIO

La carta del As de Oros simboliza la abundancia, la estabilidad y las oportunidades que llegan cuando actúas con paciencia y perseverancia. Es momento de controlar tus impulsos, suavizar tu carácter y conectar con tu ángel de la guarda para encontrar claridad en tus decisiones. Aunque los recuerdos de un amor pasado todavía puedan tocar tu corazón, el universo te invita a cerrar ciclos y abrirte a nuevas experiencias. Un ingreso extra o un bono podría ayudarte a cumplir algunos planes de viaje. Tus números de la suerte son el 21 y el 30; tus colores son el azul y el rojo.

ACUARIO

La carta de El Diablo anuncia una etapa de propuestas, cambios y oportunidades que podrían impulsar tu crecimiento profesional. Una oferta laboral con mejores condiciones podría llegar como recompensa a tu esfuerzo, mientras que en el amor será buen momento para buscar estabilidad y formalizar una relación. No permitas que las preocupaciones te hagan reaccionar de manera exagerada; aprende a soltar lo que ya no necesitas y renueva la energía de tu hogar. La convivencia familiar y el apoyo a una amistad también serán importantes durante estos días. Tus números de la suerte son el 07 y el 16; tus colores son el rojo y el blanco.

PISCIS

La carta de La Fuerza representa la fe, el valor y el poder interior que necesitas para convertir tus sueños en realidad. Es tiempo de confiar en tus capacidades, explorar nuevos caminos y considerar proyectos que impulsen tu prosperidad, como emprender un negocio o cambiar de hogar. En el amor, la conexión con tu pareja podría fortalecerse y despertar deseos de construir un futuro en común. Aprovecha la oportunidad de viajar, descubrir nuevos lugares y disfrutar de experiencias que nutran tu espíritu. Tus números de la suerte son el 06 y el 88; tu color es el verde.