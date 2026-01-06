¿Es segura la dieta del huevo cocido para bajar de peso? Promete perder 11 kilos en 2 semanas

En internet y redes sociales se difunden muchísimas maneras de bajar de peso rápido y cada cierto tiempo alguna de ellas se pone de moda. Por ejemplo, la llamada dieta del huevo cocido que se ha vuelto viral. A continuación te explicamos en qué consiste, cuáles son sus riesgos y expertos consideran que funciona o no.

Qué es la dieta del huevo cocido

Es un régimen alimenticio muy restrictivo que promete perder peso en poco tiempo. De acuerdo con el portal Healthline, se basa en un libro de 2018 escrito por la autora Arielle Chandler. Esta publicación promete que es posible bajar hasta 25 libras (11 kilos) en 2 semanas.

Existen variaciones de esta dieta pero, de manera básica, involucra comer huevos con cada comida o proteína magra, verduras sin almidón (bajos en azúcar y calorías, como la espinaca y el kale) y frutas con pocas calorías (como fresas, moras, uvas y tomates). Deja fuera alimentos como pan , pastas, papas, maíz y frutos secos.

Es una dieta que se plantea para aprovecharse en periodos cortos, no a largo plazo.

¿Es segura la dieta del huevo cocido?

Como explica el portal de bienestar Everyday Health, la dieta del huevo cocido no es balanceada y es extremadamente restrictiva. Aunque los huevos son un alimento saludable que puede aportarte bastante nutricionalmente, no debería ser el elemento principal de tu dieta. "No deberías estar en una dieta que requiera obsesionarte con una sola comida", dijo la doctora Lisa Young al mismo portal.

Existe el riesgo de tener deficiencias nutricionales a partir de una dieta restrictiva como ésta; por ejemplo, los granos (prohibidos en la dieta del huevo cocido) son fuente necesaria de fibra, vitaminas y minerales.

Es importante recordar que cada cuerpo es distinto y cada persona tiene diferentes necesidades nutricionales basadas en sus condiciones de salud. Solamente una persona profesional y que tenga en cuenta tus condiciones de salud, puede ayudarte a establecer un régimen alimenticio específico que funcione para ti, según los objetivos que tengas. Además, antes de hacer un cambio drástico en tu alimentación (por ejemplo, antes de seguir la dieta del huevo cocido) debes consultar a tu médico o nutriólogo.

Especialmente para las personas que han vivido con un trastorno de la conducta alimentaria (TCA), las dietas restrictivas son muy peligrosas.

¿Funciona la dieta del huevo cocido?

Healthline considera la dieta del huevo cocido como inefectiva porque no está respaldada en la ciencia, además de ser difícil de seguir, no sustentable y altamente restrictiva. Aunque esta dieta conduce a un déficit de calorías (es decir, quemas más calorías de las que consumes) y es baja en carbohidratos, es muy probable que se recupere el peso a partir de que se vuelve a una dieta regular.

Además, dado que cada organismo es distinto, los resultados son inconsistentes. Lo que le funciona a una persona para bajar de peso no le tiene que funcionar a otra necesariamente.