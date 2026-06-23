El ficus es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y capacidad para adaptarse a distintos espacios. Sin embargo, una característica que suele preocupar a quienes lo cultivan es la caída de hojas cuando cambia el ambiente. Por lo anterior, debes saber en qué parte de la casa debes colocarla y así evitar que ello suceda. Estos son los 3 muebles minimalistas y económicos para el recibidor que dan la bienvenida sin saturar la entrada del hogar.

De acuerdo con un artículo del portal de Royal Horticultural Society (RHS), la pérdida de hojas de un ficus se debe principalmente a factores como la iluminación, la temperatura, las corrientes de aire y los cambios bruscos de ambiente. Estos son los 3 tipos de mesas plegables para reemplazar el comedor tradicional en espacios pequeños.

En qué parte de la casa debes colocar el ficus para que no pierda hojas|Pinterest

Dónde colocar el ficus en el interior de la casa

El lugar más adecuado para un ficus dentro de la casa es junto a una ventana con abundante luz natural indirecta. Lo anterior, ya que la mayoría de las especies necesitan iluminación intensa, aunque el sol directo durante varias horas puede provocar quemaduras en las hojas.

Una recomendación a seguir es ponerla en una ventana orientada al este o con cortinas translúcidas, a fin de que proporcione la cantidad de luz suficiente para favorecer la fotosíntesis sin generar estrés por exceso de radiación solar.

Es preciso mencionar que muchos de los errores que se cometen con esta especie es colocarla cerca de puertas o ventanas que permanecen abiertas durante gran parte del día.

Lo que debes saber del ficus

Expertos recomiendan mantener el ficus en espacios con temperaturas entre 18 y 24 °C. Si se tiene en ambientes inferiores a 15 °C, provocará que la planta comience a perder sus hojas. Mientras que, en cuestión de riego, la especie requiere de humedad relativa. No obstante, el exceso de agua puede causar hongos y demás puntos negativos.