¡Sin filtros! Así fue la reacción del novio de Daniela Parra a la eliminación de Pablo de MasterChef 24/7

Entre amistades, especulaciones y momentos emotivos, Daniela Parra ha vivido semanas intensas dentro de MasterChef 24/7. Su complicidad y cercanía con Pablo Villagran dio pie a que miles de seguidores los “shippearan”, aunque ambos han dejado claro que mantiene únicamente una amistad. Mientras tanto, Diego Hopster y Marianela Rodriguez, las parejas de ambos participantes, también terminaron involucrados entre el público del reality culinario.

¿Cómo reaccionó Diego Hopster a la amistad entre Daniela y Pablo?

El creador de contenido Diego Hopster, quien es pareja de Daniela Parra ha expresado que mantienen una relación desde hace varios años y durante la estancia de Parra en la cocina más famosa de México él ha mostrado su apoyo a su pareja y a su suegro Héctor Parra, quien se encuentra en el reclusorio y actualmente Daniela no ha podido ir a visitarlo.

Cabe recordar que en diversas entrevistas, Diego reconoció que al principio sintió celos al ver la cercanía entre Daniela y Pablo, aunque dejó claro que su confianza siempre ha estado depositada en su novia.

Además, cuando la controversia aumentó tras la visita de Marianela al programa, Diego publicó un video en redes sociales defendiendo a Daniela y asegurando que nunca dudó de ella.

¿Cuál fue la reacción del novio de Daniela Parra al ver s u pareja llorar por la salida de Pablo?

Tras las declaraciones de Diego al señalar que siempre ha mantenido una confianza inmensa hacia su pareja, el públicó se ha cuestionado cómo reaccionó ante la actitud que tuvo Daniela luego de que se diera a conocer que su mejor amigo salió del reality, ya que ella se mostró completamente vulnerable al soltarse en llanto y declarar que lo extrañaría.

Ante esta actitud, Diego sigue afirmando que su pareja actuó así porque Pablo era su mejor amigo, esto lo dejó ver a través de sus redes sociales luego de que publicara un video de cómo vivió el Domingo de Eliminación, donde Daniela Parra fue salvada por el público. Mediante la grabación se deja ver cómo reaccionó cuando quedarón al menos 4 participantes frente a los Chefs para decir el nombre del sexto eliminado, una vez revelado que Pablo se iba de la cocina Daniela quedó con el corazón roto mientras que Diego solo se mostró agradecido por que el público salvó a su pareja y que la salida de Pablo beneficiará a Daniela.

“Lo mejor ha sido conocerte": Daniela manda emotivo mensaje a Pablo en MasterChef 24/7 (VIDEO)