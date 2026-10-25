Los jardineros coinciden: este es el truco de los cubos de hielo que mejorará el estado de tu potus

Una de las plantas de interior más conocidas por todos es el potus, teniendo en cuenta que su principal característica es que es trepadora, perenne, resistente y que es ideal para ambientes cerrados, por lo que siempre es una buena opción tenerla en casa. Por otro lado, se destaca por sus cuidados sencillos, pero hay que estar atentos a que sus hojas no se vuelvan amarillentas y un truco que han recomendado los jardineros es colocar cubos de hielo y esta es la razón y los principales beneficios.

El potus se destaca por ser una planta de bosque tropical que tiene hojas verdes teñidas con dibujos de color crema, es originaria del sudeste asiático y debido a sus características, se adapta perfectamente a los ambientes, por lo que es una gran opción para tenerla en el interior. A su vez, es trepadora, por lo que puede llegar a alcanzar varios metros, es resistente y su follaje es decorativo.

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Por otro lado, lo que debemos decir del potus es que durante los días de mucho calor, sus necesidades de agua y humedad pueden cambiar por completo, y es por eso que has comenzado a popularizarse la idea de colocar cubos de hielo sobre sus raíces. De acuerdo a algunos jardineros expertos, esta es la principal razón por la cual debes hacerlo.

Por qué hay que colocar cubos de hielo en el potus

El motivo principal por el cual los jardineros recomiendan añadir cubos de hielo al potus es porque se derretirá lentamente y liberará agua de manera progresiva sobre el sustrato, en lugar de incorporar todo el líquido de una sola vez. Además, esta técnica permitirá brindar un aporte hídrico más controlado y para aplicarlo es muy sencillo y no te llevará mucho tiempo.

Cómo aplicar este truco

La aplicación de este truco, es muy sencilla, según manifestaron los jardineros, teniendo en cuenta que lo único que tendrás que hacer es colocar los cubos de hielo sobre el potus y se irán derritiendo lentamente, aportando agua de manera gradual. Pero, recomendaron que no es necesario utilizar este método de forma permanente.

