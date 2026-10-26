Los jardineros coinciden: qué hacer cuando llegas a casa si tienes una planta nueva

Las plantas son uno de los elementos decorativos más importantes de todos, teniendo en cuenta que son perfectas para colocar en cualquier parte del hogar, y que sin dudas, cambiarán el estilo totalmente del jardín o de los ambientes. Pero, el gran interrogante ocurre cuando nos regalan una planta nueva, por lo que los jardineros expertos coincidieron en lo que tienes que hacer cuando llegas a casa y tienes una planta nueva, por lo que es mejor tomar nota para que empiece a crecer rápidamente.

Aunque no lo parezca, comprar una nueva planta es un gesto importante, y que no sólo se puede regalar sino que la podemos incorporar al resto del jardín, y nos imaginaremos cómo quedará y cómo se podrá combinar con el resto de las plantas. Pero, antes que la siembres, es mejor que le prestes atención a algunos detalles para que se pueda adaptar con facilidad y no sufra.

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Beneficios de tener una planta nueva

Por otro lado, si estás a punto de comprar una planta nueva en casa, es fundamental saber que tiene aspectos positivos y algunos beneficios como que mejora la calidad del aire, reduce el estrés y aporta bienestar físico y emocional; contribuye a la purificación del aire, y demás. A su vez, los jardineros compartieron qué es lo que debes hacer si tienes una planta nueva.

Qué coinciden los jardineros con una planta nueva

De acuerdo a lo que compartieron los jardineros expertos, para tener en cuenta al momento de tener una planta nueva, es prestar atención al sustrato original y el espacio disponible para las raíces; ya que recomienda cambiar el sustrato al llegar a la casa y pasar esta planta a una maceta mayor. A su vez, hay que renovar la mezcla de cultivo y ampliar el recipiente y será conveniente comprobar si hay raíces que se han adaptado.

Por otro lado, las plantas nuevas requieren otro cuidado y es que los jardineros aseguran que las de interior requieren una mezcla con buen drenaje y existen sustratos específicos para suculentas. Por eso, es que el primer cuidado empieza con una revisión tranquila, averiguar qué necesita esa especie.