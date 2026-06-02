Cómo limar las uñas para que tus manos se vean jóvenes

Las manos son la zona del cuerpo en la cual se nota mucho más el paso del tiempo por lo que pueden jugarnos en contra. Esto sucede ya que está expuesta a agresiones y factores externos, como así también se le brinda poca atención.

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Si llevas a cabo los tratamientos adecuados podrás rejuvenecer las uñas y las manos. En términos de manicura puedes apostar por tonos claros o pastel que aportan luz y suavizan la textura de las manos. Sin embargo, la forma en la que limas tus uñas juega un papel interesante.

¿Cómo debes limar tus uñas?

La forma de la uña es el verdadero filtro invisible de la manicura ya que permite afinar visualmente la mano o ensancharla. Es por esto que tienes que elegir de la manera correcta.

Los expertos manifiestan que las uñas redondeadas son las que rejuvenecen las manos. Este estilo alarga los dedos, suavizan las líneas y son las que se ven más limpias y naturales, pero sin perder elegancia. Además, si buscas estilizar la mano, las puntas suaves -como almendrada o la ovalada- funcionan casi como un truco óptico inmediato.

Las uñas con inspiración navideña sí pueden verse elegantes|Pinterest

La ovalada es la más elegante y discreta. Suaviza visualmente los dedos cortos o las manos muy gruesas, pero exige cierta longitud. Ideal si buscas un acabado pulido sin excesos.

Por otro lado, también rejuvenecen las uñas almendradas ya que afinan visualmente la mano y aporta un efecto lifting inmediato. Perfecta si te gusta un acabado sofisticado y ligeramente dramático.

46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest

La redondeada suave es la opción minimalista por excelencia. Ideal para uñas cortas o para quienes buscan practicidad sin renunciar a un acabado limpio y femenino. El largo de las uñas es también importante pues las cortas y medianas son las que crean mayor efecto antiedad. Por último, ten en cuenta que la squoval es el punto medio perfecto porque es fácil, moderno y sorprendente.