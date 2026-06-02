Estas son las 5 plantas colgantes que debes tener en tu casa porque atraen la buena suerte
Algunas plantas colgantes son consideradas símbolos de buena suerte, riqueza, abundancia, prosperidad, protección y armonía dentro del Feng Shui. Estas especies ayudan a armonizar la energía de los ambientes y decorar los hogares modernos.
Según el Feng Shui, las plantas colgantes pueden contribuir a atraer la buena suerte cuando se encuentran sanas, vigorosas y ubicadas en lugares estratégicos del hogar. Entre las más recomendadas destacan el potus, la planta del dinero, la hiedra inglesa, el helecho de Boston y la cadena de corazones, especies que combinan valor ornamental con significados positivos dentro de esta filosofía oriental.
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Las plantas representan el elemento madera, asociado al crecimiento, la vitalidad y las nuevas oportunidades. Por ello, expertos en Feng Shui suelen recomendar incorporarlas en salas, terrazas, balcones y rincones que necesiten mayor sensación de vida y equilibrio energético.
¿Cuáles son las mejores plantas colgantes para atraer la buena suerte según el Feng Shui?
Algunas especies son especialmente apreciadas por su simbolismo y por su facilidad de cuidado en interiores.
- Potus (Epipremnum aureum): atrae prosperidad y crecimiento. Es una de las plantas más utilizadas en Feng Shui debido a su resistencia y rápido desarrollo. Sus largas ramas simbolizan expansión y abundancia.
- Planta del dinero (Plectranthus verticillatus): se asocia con la prosperidad económica. Popular en muchas culturas, esta planta colgante suele colocarse cerca de ventanas o entradas para simbolizar la llegada de oportunidades.
- Helecho de Boston (Nephrolepis exaltata): purifica y armoniza los espacios. Sus hojas abundantes ayudan a suavizar visualmente los ambientes y son consideradas un símbolo de protección energética.
- Hiedra inglesa (Hedera helix): promueve estabilidad y equilibrio. Gracias a su crecimiento constante, representa fortaleza y permanencia dentro del hogar.
- Cadena de corazones (Ceropegia woodii): fomenta vínculos positivos. Sus delicadas hojas en forma de corazón la convierten en una planta asociada con la armonía y las relaciones afectivas.
Feng Shui: ¿Dónde colocar las plantas colgantes para atraer dinero y abundancia?
La ubicación es uno de los aspectos más importantes dentro del Feng Shui, ya que influye en la forma en que circula la energía en el hogar.
- Cerca de ventanas con buena iluminación: favorece el crecimiento saludable. Una planta fuerte y vigorosa simboliza una energía positiva en expansión.
- En la sala de estar: genera armonía familiar. Las plantas colgantes aportan frescura y ayudan a equilibrar visualmente el espacio.
- En balcones y terrazas: conecta el hogar con la naturaleza. Estos espacios facilitan la circulación del aire y la entrada de energía renovada.
- Evitar plantas deterioradas o secas: mantiene una energía saludable. El Feng Shui considera que las plantas descuidadas pueden representar estancamiento y falta de vitalidad.
La experta internacional Lillian Too, autora de numerosos libros sobre Feng Shui, sostiene que las plantas saludables representan crecimiento, prosperidad y oportunidades cuando se incorporan adecuadamente en el hogar. Por su parte, la consultora Mónica Koppel ha explicado en conferencias y publicaciones especializadas que estos ejemplares botánicos son herramientas efectivas para equilibrar energéticamente los ambientes.
Aunque esta es una tradición filosófica y no una disciplina científica, sus principios siguen inspirando a millones de personas. En ese contexto, estas 5 plantas colgantes destacan no solo por su belleza, sino también por el simbolismo positivo que aportan a cualquier hogar.