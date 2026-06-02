Estas son las 5 plantas colgantes que debes tener en tu casa porque atraen la buena suerte

Según el Feng Shui, las plantas colgantes pueden contribuir a atraer la buena suerte cuando se encuentran sanas, vigorosas y ubicadas en lugares estratégicos del hogar. Entre las más recomendadas destacan el potus, la planta del dinero, la hiedra inglesa, el helecho de Boston y la cadena de corazones, especies que combinan valor ornamental con significados positivos dentro de esta filosofía oriental.

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Las plantas representan el elemento madera, asociado al crecimiento, la vitalidad y las nuevas oportunidades. Por ello, expertos en Feng Shui suelen recomendar incorporarlas en salas, terrazas, balcones y rincones que necesiten mayor sensación de vida y equilibrio energético.

¿Cuáles son las mejores plantas colgantes para atraer la buena suerte según el Feng Shui?

Algunas especies son especialmente apreciadas por su simbolismo y por su facilidad de cuidado en interiores.



Potus (Epipremnum aureum): atrae prosperidad y crecimiento. Es una de las plantas más utilizadas en Feng Shui debido a su resistencia y rápido desarrollo. Sus largas ramas simbolizan expansión y abundancia. Planta del dinero (Plectranthus verticillatus): se asocia con la prosperidad económica. Popular en muchas culturas, esta planta colgante suele colocarse cerca de ventanas o entradas para simbolizar la llegada de oportunidades. Helecho de Boston (Nephrolepis exaltata): purifica y armoniza los espacios. Sus hojas abundantes ayudan a suavizar visualmente los ambientes y son consideradas un símbolo de protección energética. Hiedra inglesa (Hedera helix): promueve estabilidad y equilibrio. Gracias a su crecimiento constante, representa fortaleza y permanencia dentro del hogar. Cadena de corazones (Ceropegia woodii): fomenta vínculos positivos. Sus delicadas hojas en forma de corazón la convierten en una planta asociada con la armonía y las relaciones afectivas.

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Feng Shui: ¿Dónde colocar las plantas colgantes para atraer dinero y abundancia?

La ubicación es uno de los aspectos más importantes dentro del Feng Shui, ya que influye en la forma en que circula la energía en el hogar.



Cerca de ventanas con buena iluminación: favorece el crecimiento saludable. Una planta fuerte y vigorosa simboliza una energía positiva en expansión.

favorece el crecimiento saludable. Una planta fuerte y vigorosa simboliza una energía positiva en expansión. En la sala de estar : genera armonía familiar. Las plantas colgantes aportan frescura y ayudan a equilibrar visualmente el espacio.

: genera armonía familiar. Las plantas colgantes aportan frescura y ayudan a equilibrar visualmente el espacio. En balcones y terrazas: conecta el hogar con la naturaleza. Estos espacios facilitan la circulación del aire y la entrada de energía renovada.

conecta el hogar con la naturaleza. Estos espacios facilitan la circulación del aire y la entrada de energía renovada. Evitar plantas deterioradas o secas: mantiene una energía saludable. El Feng Shui considera que las plantas descuidadas pueden representar estancamiento y falta de vitalidad.

La experta internacional Lillian Too, autora de numerosos libros sobre Feng Shui, sostiene que las plantas saludables representan crecimiento, prosperidad y oportunidades cuando se incorporan adecuadamente en el hogar. Por su parte, la consultora Mónica Koppel ha explicado en conferencias y publicaciones especializadas que estos ejemplares botánicos son herramientas efectivas para equilibrar energéticamente los ambientes.

Aunque esta es una tradición filosófica y no una disciplina científica, sus principios siguen inspirando a millones de personas. En ese contexto, estas 5 plantas colgantes destacan no solo por su belleza, sino también por el simbolismo positivo que aportan a cualquier hogar.