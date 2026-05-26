Cómo es el corte de pelo ‘chillet': El look ideal para hombre y mujer

En los últimos meses, en los salones de belleza han surgido nuevos peinados, los cuales durante varios años fueron populares y ahora regresan a dominar a las nuevas generaciones. Uno de ellos es el corte de pelo ‘chillet’, el cual ha sido popularizado por Jacob Elordi.

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Es un look que se destaca por ser ideal para el hombre y la mujer, ya que podemos adaptarlo a cualquier persona. Es así que te detallaremos todo lo que debes hacer y a quiénes les favorece.

¿Cuál es el corte Chillet?

El corte de pelo ‘chillet’ se destaca por ser un look ochentero, donde aplica el estilo tupé, donde se le da volumen en la parte superior y se peina hacia atrás, además de aplicar los laterales cortos y la coronilla larga.

Dicho look tiene la gran ventaja de adaptarse a diversas melenas, pero quienes son rizados tienen el principal beneficio de tener más volumen y con un aspecto más ochentero de forma natural.

Sorprendentemente, es un look que tanto el hombre como la mujer pueden usar; todo va a depender de cómo lo pidas. Para los caballeros, suelen buscar un look más despeinado con más textura, pero las mujeres suelen aplicar capas más largas o usan un flequillo más suave.

¿Cómo peinar el corte chillet?

El corte de pelo ‘chillet’ tiene la principal ventaja de que no requiere mantenimiento constante, por lo que podrá crecer sin ningún problema, evitando experimentar momentos incómodos en su crecimiento.

Para peinarlo, al ser un look que tiene un aspecto rebelde, no es necesario aplicar muchos productos. Evita el uso de gel; mejor opta por una crema para pelo que te ayude a tener un aspecto flexible; puedes darle la textura desordenada al moldear los mechones con las manos.

Si quieres hacerte un cambio, es una gran oportunidad; no olvides que es un peinado que le puede favorecer a un hombre o mujer, ideal si quieres algo con volumen y mucho movimiento natural.