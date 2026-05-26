4 ideas para reemplazar el lavabo del baño por opciones más industriales
El estilo tipo industrial hace que la decoración se vea sofisticada y es una excelente alternativa para reemplazar el lavabo con modelos clásicos.
Los baños modernos apuestan por tendencias que salgan de lo común y no hagan que las instalaciones se vean aburridas. Por ejemplo, el lavabo de cerámica que todos conocemos se puede reemplazar por uno tipo industrial, que al estar hechos con materiales como el metal o el cemento, quedan mucho más sofisticados y sobrios para no saturar los espacios.
¿Cómo reemplazar el lavabo de concreto en el baño? Los diseños estilo industrial que serán tendencia en 2026
- Lavabo de concreto pulido. Si buscas acabados discretos que se vean elegantes, el concreto es uno de los mejores materiales para conseguir un efecto industrial con poco presupuesto. En el caso del lavabo, se trata de estructuras rectangulares planas con acabado pulido. Tiene como ventaja que combina con casi cualquier color que tengas en las paredes y es muy resistente.
- Tina metálica usada como lavabo. Para los que son fanáticos de probar todas las tendencias en decoración de interiores del momento y no le tienen miedo a las alternativas muy vistosas, está la opción de poner una tina metálica en la zona del lavabo y adecuar el drenaje para que funcione perfectamente bien.
- Lavabo de cemento sobre una estructura de aluminio. Dos de los materiales protagonistas del estilo industrial también pueden combinarse para crear modelos de lavabo sumamente originales y que no pasan de moda. Una opción que queda espectacular en baños grandes o pequeños, consiste simplemente en reemplazar las bases de porcelana por estructuras de aluminio y encima poner un cuenco de concreto resistente a la humedad.
- Diseños en piedras oscuras para un acabado elegante. En caso de que quieras transformar por completo la zona del baño en tu hogar y busques una inspiración elegante con aires de lujo, están los lavabos de piedra en color negro con manerales tipo mate. Aquí la ventaja es que podrás jugar con la iluminación para que se vea mejor.
Así que si estás buscando inspiración para remodelar el baño y quieres opciones sofisticadas, pero que sigan siendo funcionales, puedes empezar por reemplazar los lavabos blancos que ya se ven obsoletos. Lo único a considerar es que deben ser modelos compatibles con la humedad del espacio y que puedan fusionarse con los drenajes previamente instalados.