4 ideas para reemplazar el lavabo del baño por opciones más industriales

Los baños modernos apuestan por tendencias que salgan de lo común y no hagan que las instalaciones se vean aburridas. Por ejemplo, el lavabo de cerámica que todos conocemos se puede reemplazar por uno tipo industrial, que al estar hechos con materiales como el metal o el cemento, quedan mucho más sofisticados y sobrios para no saturar los espacios.

¿Cómo reemplazar el lavabo de concreto en el baño? Los diseños estilo industrial que serán tendencia en 2026

Lavabo de concreto pulido . Si buscas acabados discretos que se vean elegantes, el concreto es uno de los mejores materiales para conseguir un efecto industrial con poco presupuesto . En el caso del lavabo, se trata de estructuras rectangulares planas con acabado pulido. Tiene como ventaja que combina con casi cualquier color que tengas en las paredes y es muy resistente.



. Si buscas acabados discretos que se vean elegantes, . En el caso del lavabo, se trata de estructuras rectangulares planas con acabado pulido. Tiene como ventaja que combina con casi cualquier color que tengas en las paredes y es muy resistente. Tina metálica usada como lavabo . Para los que son fanáticos de probar todas las tendencias en decoración de interiores del momento

4 opciones elegantes para cambiar el lavabo del baño por un estilo industrial|Pinterest

. Para los que son fanáticos de probar todas Lavabo de cemento sobre una estructura de aluminio . Dos de los materiales protagonistas del estilo industrial también pueden combinarse para crear modelos de lavabo sumamente originales y que no pasan de moda. Una opción que queda espectacular en baños grandes o pequeños, consiste simplemente en reemplazar las bases de porcelana por estructuras de aluminio y encima poner un cuenco de concreto resistente a la humedad.



. Dos de y que no pasan de moda. Una opción que queda espectacular en baños grandes o pequeños, consiste simplemente en reemplazar las bases de porcelana por estructuras de aluminio y encima poner un cuenco de concreto resistente a la humedad. Diseños en piedras oscuras para un acabado elegante. En caso de que quieras transformar por completo la zona del baño en tu hogar y busques una inspiración elegante con aires de lujo, están los lavabos de piedra en color negro con manerales tipo mate

4 opciones elegantes para cambiar el lavabo del baño por un estilo industrial|Pinterest

Así que si estás buscando inspiración para remodelar el baño y quieres opciones sofisticadas, pero que sigan siendo funcionales, puedes empezar por reemplazar los lavabos blancos que ya se ven obsoletos. Lo único a considerar es que deben ser modelos compatibles con la humedad del espacio y que puedan fusionarse con los drenajes previamente instalados.