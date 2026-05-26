¿Cómo lograr que el arroz blanco tenga más sabor? Usa un truco de cocina

Preparar arroz blanco es una receta muy sencilla de hacer, además de ser una preparación que todos sabemos hacer, con la que podemos salir de varios apuros. Sin embargo, los expertos de la gastronomía han detallado un truco de cocina con el que se puede aportar más sabor.

¡Con un perturbador video, Paco de la O enciende las alarmas por su salud mental!

Es así que te vamos a explicar cómo cocinarlo para que tenga un buen sabor, un hack de cocina que en muchas ocasiones ignoramos y podemos obtener una gran combinación.

¿Cómo dar más sabor al arroz blanco?

La buena cocción es fundamental para el arroz blanco, ya que a nadie le gusta sentir que los granos truenen, ya que nos da esa sensación de que sigue crudo. No obstante, no es lo único, ya que los usuarios suelen buscar técnicas para darle más sabor al platillo, evitando que solamente tenga sabor a sal. Para lograrlo debes aplicar el truco de cocina, usando los siguientes puntos:

Aunque puedes usar cualquier aceite, puedes usar un aceite de oliva extra virgen para darle mayor sabor. En el aceite caliente coloca un diente de ajo (entero y pelado), para después añadir el arroz que vas a sofreír. Al agua que le vayas a colocar, añade una hoja de laurel. En media cebolla le vas a clavar 2 clavos de olor y lo vas a sumergir en el agua de cocción. Otra opción que puedes hacer es trocear media cebolla y sofreírla en el aceite. Cambiar el agua por caldo de pollo, ya que le dará un sabor más concentrado.

La realidad es que puedes usar todas las opciones o solamente algunas; con cada una de ellas lograrás darle un mejor sabor y aroma a tu preparación, ya sea que lo uses para que el arroz se convierta en el complemento de tu platillo fuerte.

¿Cómo se hace el arroz blanco?

No olvides que la base esencial para hacer el arroz blanco es la medida de una taza de arroz por 2 tazas de agua; los demás ingredientes ya son libres, ya que podemos incorporar diversos elementos para darle más sabor, desde especias hasta vegetales.

Usa el truco de cocina que te compartimos, escoge las mejores opciones y prueba con cada uno de ellos, para que puedas observar los cambios y empezar a aplicar todas las opciones que hay disponibles.