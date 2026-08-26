MasterChef 24/7: No solo pozole rojo, 5 recetas para celebrar el mes patrio

Cuando pensamos en las Fiestas Patrias, el pozole es uno de los primeros platillos que llega a la mesa. Sin embargo, esta preparación tradicional mexicana va mucho más allá de la versión roja. Por eso, si este año quieres salir de la receta de siempre, estas cinco opciones pueden convertirse en una buena inspiración para comenzar a planear el menú para la noche del 15 de septiembre y sorprender a tus invitados como lo haría un cocinero de MasterChef 24/7.

MasterChef 24/7: 5 recetas de pozole para celebrar el 15 de septiembre

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el pozole es uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana y durante septiembre aumenta su consumo como parte de las celebraciones patrias. La dependencia reconoce entre sus principales variedades el pozole blanco, rojo, verde, de mariscos y vegetariano.

Una alternativa al clásico pozole rojo que se puede preparar con cerdo o pollo.|Magnific

1. Pozole blanco, el clásico que no necesita chile

Es una de las versiones más tradicionales. La Secretaría señala que se prepara con maíz cacahuazintle y carne de cerdo, y suele servirse con ingredientes frescos como lechuga, rábano, cebolla, limón y orégano.

Una de sus principales características es precisamente su caldo claro, que permite que cada comensal le dé personalidad al plato con salsa picante, chile piquín y los acompañamientos que prefiera. Para prepararlo en casa puedes utilizar maíz pozolero precocido, carne de cerdo o pollo, cebolla, ajo, hojas de laurel y sal.

2. Pozole vegetariano con champiñones y setas

Si buscas una alternativa sin carne, esta opción demuestra que no es necesario utilizar cerdo u otra proteína animal para disfrutar este clásico mexicano. La Secretaría de Agricultura incluye entre las variedades del pozole una versión preparada con champiñones o setas, en la que el caldo se sazona con ingredientes como ajo, cebolla, laurel y chile guajillo.

Esta opción puede ser especialmente atractiva para quienes quieren un platillo más ligero o simplemente experimentar con ingredientes diferentes. Además, las setas aportan una textura que puede recordar a preparaciones con carne.

Blanco, vegetariano, de mariscos, verde o negro, existen suficientes alternativas para convertir este platillo mexicano en el protagonista de una cena diferente.|Magnific

3. Pozole de mariscos, una opción con sabor a costa

¿Quién dijo que el pozole solamente podía llevar cerdo? Esta es una de las variantes más interesantes para darle un giro al menú de septiembre. De acuerdo con la fuente, esta preparación es común en zonas costeras de estados como Colima, Jalisco y Nayarit. Su base puede elaborarse con caldo de camarón y complementarse con camarón, pescado, pulpo y callo de almeja.

Es una alternativa perfecta si quieres que la cena mexicana tenga un toque diferente y menos tradicional, como los platillos que se elaboran en los retos de MasterChef México 2026.

4. Pozole verde estilo Guerrero

Para quienes quieren una opción llena de color y sabor, el pozole verde es una excelente alternativa al rojo. Esta variedad es característica de Guerrero y, según la Secretaría, su caldo se prepara con tomatillo, epazote y pepita de calabaza. Para servirlo pueden agregarse chicharrón de cerdo y aguacate.

El resultado es un pozole con un perfil completamente diferente: más herbal, con el sabor de la pepita y el toque ácido del tomate verde.

5. Pozole negro, una versión diferente para el mes patrio

Si quieres darle un giro al tradicional pozole durante las Fiestas Patrias, este es una opción llamativa y llena de sabor. Hace unos años, en Venga la Alegría se compartió esta receta en la que utiliza maíz pozolero, carne de cerdo y una combinación de chiles secos que le da al caldo su característico color oscuro.

El resultado es un pozole de sabor más intenso y profundo, perfecto para quienes buscan una preparación diferente sin dejar de lado los ingredientes y acompañamientos clásicos de este platillo mexicano.

Así que si quieres comenzar a planear con anticipación tu menú para el 15 de septiembre, estas recetas pueden ser el punto de partida para llevar a tu mesa un pozole distinto y celebrar la gastronomía mexicana. Sin embargo, siempre se debe cuidar la cocción de la carne para no pasar por algo como lo que pasó Antrax en un reto dentro de uno de los desafíos de cocinada de MasterChef 24/7.