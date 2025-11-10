4 plantas aromáticas que sí funcionan para ahuyentar a las cucarachas de la cocina: son fáciles de conseguir

Si buscas una forma natural y efectiva de mantener alejadas a las cucarachas de tu cocina, las plantas aromáticas pueden ser tus mejores aliadas. Además de perfumar el ambiente, contienen aceites esenciales cuyos aromas resultan insoportables para estos insectos. Lo mejor es que son fáciles de conseguir y cuidar, incluso en espacios pequeños.

De acuerdo a expertos del sitio La Vanguardia, existen al menos cuatro especies vegetales de olor que pueden colaborar con tu lucha para erradicar estos insectos, entre las que mencionaron:



Laurel: sus hojas desprenden un aroma intenso que las cucarachas detestan. Debes colocar algunas hojas secas en rincones, alacenas o debajo del fregadero. También puedes preparar una infusión de laurel y rociarla en las zonas donde suelen aparecer. Menta: fresca o en aceite esencial, la menta es una de las plantas más eficaces para repeler cucarachas. Además, aporta un aroma agradable a la cocina. Bastan unas macetas cerca de la ventana o unas gotas de aceite diluido en agua para mantenerlas lejos. Lavanda: aunque es conocida por su efecto relajante, también actúa como repelente natural de insectos. Su fragancia ahuyenta cucarachas, mosquitos y polillas. Colocarlas ramilletes secos o bolsitas de tela con flores en estantes o cajones. Albahaca: ideal para tener en la cocina, ya que además de usarse en muchas recetas, su olor resulta desagradable para las cucarachas. Una planta de albahaca fresca cerca del área de preparación de alimentos ayuda a mantenerlas a raya.

Pexels / PNG ¿Qué plantas ahuyentan las cucarachas?

Estos son los olores que odian las cucarachas

Las cucarachas tienen un sentido del olfato muy desarrollado, y aunque esto les ayuda a encontrar comida fácilmente, también las hace extremadamente sensibles a ciertos aromas naturales. Según el sitio especializado Fumig.Ar, ciertos olores les resultan tan desagradables que pueden mantenerlas alejadas sin necesidad de recurrir a químicos. Entre los más efectivos se encuentran:

