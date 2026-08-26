Cómo combatir el encrespamiento del cabello en días de humedad

La humedad es una de las principales enemigas del cabello, especialmente cuando provoca que el pelo se encrespe, pierda definición y adquiera una apariencia más rebelde. Este efecto puede aparecer incluso después de dedicar tiempo al peinado, haciendo que mantenerlo bajo control resulte más complicado.

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Para evitarlo, es importante prestar atención tanto a la rutina de cuidado como a los productos utilizados antes y después de peinarse. Incorporar algunos hábitos sencillos puede ayudar a reducir el frizz y mantener el cabello suave, definido y con un aspecto saludable incluso durante días más húmedos.

¿Cómo evitar el encrespamiento del cabello por la humedad?

El cabello maduro puede ser especialmente vulnerable al encrespamiento debido a cambios que experimenta la fibra con el paso de los años. La pérdida de lípidos y elasticidad hace que la cutícula sea más porosa, por lo que absorbe el agua presente en el ambiente con mayor facilidad.

Por este motivo, los peluqueros recomiendan prestar atención a toda la rutina capilar y no depende únicamente de aceites o sérums para controlar el frizz. El objetivo es proteger la fibra, sellar la cutícula y conservar el movimiento natural sin conseguir un acabado rígido o artificial.

Productos específicos

Los aceites pueden aportar brillo y suavidad, pero es importante complementarlos con productos que ayuden a proteger la fibra. Los tratamientos específicos para el encrespamiento pueden mejorar la manejabilidad y ayudar a que el cabello responda mejor ante la humedad.

Champú suave

La limpieza es otro punto importante, especialmente en las melenas maduras. Los expertos aconsejan evitar fórmulas con sulfatos agresivos y aplicar el champú principalmente sobre el curo cabelludo, dejando que la espuma llegue a medios y puntas sin frotar.

Reduce la fricción

Después de lavar el cabello, una toalla de microfibra puede ser una mejor opción que una de algodón. Lo recomendable es presionar suavemente para retirar el exceso de agua, aplicar protector térmico y terminar el secado con aire frío.

Cuida el cabello durante la noche

Una funda o gorro de seda puede reducir la fricción mientras duermes. Además, si despiertas con frizz, evita cepillar en seco y utiliza unas gotas de sérum ligero en las puntas.