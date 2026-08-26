¿Por qué aparecen ciempiés o milpiés en tu baño y cómo eliminarlos con 1 ingrediente de tu botiquín?

Entrar al cuarto de baño por la noche, encender la luz y descubrir a un ciempiés o milpiés escabulléndose rápidamente hacia los azulejos o el desagüe es una de las experiencias más perturbadoras del hogar.

Aunque tendemos a meter a ambos artrópodos en la misma categoría, la realidad es que los ciempiés (con un par de patas por segmento y movimientos veloces) y los milpiés (con dos pares de patas por segmento, lentos y de cuerpo cilíndrico) tienen hábitos distintos.

Sin embargo, ambos comparten una obsesión absoluta por un lugar específico de tu casa y este suele ser el baño. No importa si limpias con cloro ni con desinfectante, ya que la respuesta del por qué aparecen no se relaciona con la suciedad superficial, sino con el estado de tuberías y paredes.

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¿Por qué aparecen milpiés y ciempiés en el baño de tu casa?

Los ciempiés y milpiés son criaturas terrestres pero dependen críticamente del agua. Al no poseer una capa protectora de cera en su exoesqueleto, se deshidratan con extrema facilidad.

Por ello, el baño es su ecosistema ideal, convirtiéndose en una típica plaga de humedad. Además de buscar el agua condensada tras una ducha caliente, estos animales entran porque se alimentan de las células muertas de la piel o del cabello acumulado.

Los ciempiés pueden entrar en tu baño para apropiarse del tejido muerto|Karolina Grabowska STAFFAGE

O también pueden comerse a insectos más pequeños, como los pececillos de plata, pequeñas arañas o larvas de moscas, que probablemente vivan en tus tuberías o paredes.

El ingrediente del botiquín que elimina a los ciempiés o milpiés de tu baño

Para aplicar un remedio casero para los ciempiés y milpiés de forma rápida y letal, el alcohol isopropílico es tu mejor aliado. A diferencia de los insectos que toleran ciertos venenos, el alcohol actúa mediante un principio físico insuperable para estos animales: la deshidratación química instantánea.

El alcohol es la mejor forma de deshacerse de los ciempiés y los milpiés|Pexels: Alena Darmel

Al entrar en contacto con el alcohol, el cuerpo de los ciempiés y milpiés pierde toda su humedad residual en segundos. Además, el fuerte aroma del alcohol disuelve los rastros químicos de humedad que ellos usan para guiarse, provocando que los sobrevivientes huyan de la zona al interpretarla como un entorno estéril y hostil.