Estos signos vivirán un antes y un después con el Eclipse en Piscis

El eclipse lunar en Piscis del 28 de agosto marcará un momento de cierre y trasformación dentro de la astrología. Su energía estará relacionada con las emociones, los finales de ciclo y la necesidad de soltar aquello que ya no tiene lugar en la nueva etapa.

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Este fenómeno podría sentirse con mayor intensidad en algunos signos del zodiaco, especialmente en aquellos que tengan puntos importantes en su carta natal en Piscis, Virgo, Géminis o Sagitario. Para ellos, el eclipse puede representar un periodo de decisiones, cambios internos y movimientos que conduzcan hacia una nueva dirección.

¿Qué signos se verán más afectados por el Eclipse en Piscis del 28 de agosto?

El eclipse lunar en Piscis será un momento de especial intensidad para algunos signos del zodiaco, según la astrología. Al producirse en el eje Piscis-Virgo, su energía podría llevar a revisar emociones, relaciones, decisiones y situaciones que necesitan llegar a un cierre.

Piscis

Piscis será uno de los signos que podría sentir con mayor fuerza este fenómeno. Podría atravesar una etapa de transformación personal, en la que sea necesario dejar atrás hábitos, vínculos o situaciones que ya no representan quién es actualmente.

Virgo

Para Virgo, el eclipse se produce en su signo opuesto, por lo que el foco podría estar puesto especialmente en las relaciones. Es un periodo que puede impulsar conversaciones importantes, cambios en determinados vínculos y una nueva manera de establecer límites.

Géminis

Este signo del zodiaco también podría experimentar movimientos relevantes, especialmente en cuestiones relacionadas con sus objetivos y responsabilidades. La energía del eclipse puede llevarlo a cuestionar el rumbo que está tomando y considerar si necesita hacer ajustes para sentirse más alineado con sus deseos.

Sagitario

El eclipse puede despertar una necesidad de revisar creencias, proyectos y planes a largo plazo. Algunas certezas podrían cambiar y abrir espacio para nuevas perspectivas sobre el futuro.

Aunque estos cuatro signos pueden sentirse especialmente movilizados, la intensidad dependerá de la carta natal de cada persona y de los grados donde se encuentran sus planetas personales.