El ERROR de Ixdit que debe mejorar rumbo a la Final de MasterChef 24/7 según el Chef Diego Niño

Ixdit participó en una emotiva dinámica en la que el Chef Diego Niño les mostró los videos de sus castings : las emociones y los recuerdos de los cocineros del Top 5 de MasterChef 24/7 estuvieron a flor de piel, pero también las críticas constructivas... ¡a la cocinera le falta mejorar en un aspecto personal y así se lo hizo ver el "Maestro de Fuego"!

¡A recordar! Cocineros del Top 5 de MasterChef 24/7 ven sus videos de casting en medio de risas (VIDEO)

¿Qué debe mejorar Ixdit ahora que forma parte del Top 5 de MasterChef 24/7?

Si bien Ixdit ha tenido una notoria mejoría en sus recetas que se nota en todas las Galas de MasterChef 24/7, el Chef Diego Niño le dijo que le hacía falta escuchar las críticas constructivas con humildad en lugar de interrumpir para poner pretextos.

"Te faltó decir: 'debo de aprender a escuchar sin comentar' ", comentó el Chef, algo que le sacó una risa nerviosa a Ixdit… ¡se justificó diciendo que si alega con el Maestro es porque le tiene mucha confianza porque ni siquiera le replica a los Jueces, pero ni siquiera eso la salvó!

"A lo que voy es que cuando te digan una crítica o te digan algo, hay que aprender a escuchar y analizarla. Quedarnos con la boca callada y no buscar una justificación, te lo digo de corazón... o sea, si te dicen algo es por algo, no hay que justificarnos, no hay que buscarle 100 pies al gato", aconsejó el Chef.

¡Qué tal! A pocos días de que llegue la Gran Final de MasterChef 24/7 cada aspecto cuenta y, en esta ocasión, el Chef Diego Niño no quiso enfocarse en la sazón sino en la actitud... ¿Ixdit le hará caso a este consejo tan importante?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?