Diego comparte el paso a paso de la receta que le hizo ganar el Pin del Chef en MasterChef 24/7

Diego fue el noveno eliminado en MasterChef 24/7. Pese a que el cocinero había mostrado un buen desempeño y crecimiento en la competencia culinaria, un error en un platillo lo dejó fuera. Ahora, el cantante regresó a su vida normal y desde su casa compartió el paso a paso de la receta que le hizo ganar el "Pin del Chef" y con el que se ganó los eligios del Chef Adrián Herrera.

MasterChef 24/7: La receta de Diego que le hizo ganar el Pin del Chef

"Recetas que hice en MasterChef 24/7: “CHOCOLATE EDOMEX” con este platillo el Chef Herrera me aventó su servilleta y me gané el Pin del Chef", escribió Smilee (nombre artístico del cocinero) en las redes sociales como Instagram y Tiktok para acompañar el video con la preparación.

Ingredientes:



Lomo de cerdo en filetes

Chile pasilla

Chile ancho

Chocolate de mesa

Vino tinto

Agua

Cebollitas cambray

Mantequilla

Aceite

Sal y pimienta negra recién molida

Nibs de chocolate (Opcional)

Paso a paso: así se prepara la receta que con la que Diego recibió elogios en MasterChef México

Así, Diego recordó uno de sus mejores momentos en la competencia, esto debido a que el Chef Herrera le lanzó su servilleta, lo que en MasterChef 24/7 significa que el platillo fue excepcional porque cumplió con sabor, técnica e innovación. Además, Claudia Lizaldi mencionó en ese momento que era la primera vez que ella veía al polémico juez tener ese gesto con un participante.

Esta es la forma en la que se prepara el platillo que llevó al cocinero a ganar el "Pin del Chef":

1. Preparación de los chiles:



Limpieza: Retira los tallos y las semillas de los chiles pasilla y ancho.

Tatemado: Pasa los chiles uno por uno directamente sobre el fuego, dándoles la vuelta hasta que estén tatemados.

Hidratación: Coloca los chiles en una olla con agua caliente y añade vino tinto. Deja que se hidraten mientras el alcohol del vino se evapora y el líquido se calienta.

2. Elaboración de la salsa de chocolate:



Licuado: Pasa los chiles hidratados a la licuadora y procésalos a alta velocidad.

Colado y Mezcla: Cuela la salsa resultante y combínala en una olla con el vino tinto donde se hidrataron.

Toque Final: Ralla chocolate de mesa directamente sobre la salsa.

Reducción: Cocina a fuego medio-alto hasta que la salsa reduzca y alcance una consistencia espesa y adecuada.

3. Preparación de la guarnición:



Corte: Toma las cebollitas cambray, retira los tallos largos y córtalas por la mitad longitudinalmente.

Salteado: En un sartén, derrite mantequilla con un chorrito de aceite (para que no se queme). Añade las cebollitas y sazona con sal y pimienta negra recién molida.

Opcional: Si tienes nibs de chocolate, añádelos en este punto como en la receta original de MasterChef.

4. Cocción de la proteína:



Sazonado: Condimenta los filetes de lomo de cerdo con sal y pimienta negra recién molida por ambos lados.

Sellado: Cocina la carne en el sartén (puedes usar el mismo de las cebollitas) hasta que esté en su punto, volteándola para asegurar una cocción pareja.

5. Montaje:



Emplatado: Sirve las cebollitas y los filetes de lomo en el plato.

Bañado: Cubre generosamente la carne y la guarnición con la salsa de chocolate reducida.

Limpieza: Limpia los bordes del plato para una presentación profesional antes de servir.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.