4 ideas para hacer pines y stickers de Paw Patrol para decorar tu mochila antes del regreso a clases

Las vacaciones de verano están por llegar a su fin y eso sólo significa una cosa: millones de niños ingresarán a un nuevo ciclo escolar. Si bien los más pequeños pueden enfrentar cierto nerviosismo e incertidumbre, llegar a ese primer día acompañados de sus personajes favoritos puede ser de gran ayuda y qué mejor manera de hacerlo que llevándolos en su mochila. Bajo esta línea, te compartimos 4 ideas fáciles y creativas para decorar tu mochila de Paw Patrol con stickers y pines.

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4 ideas fáciles y creativas para decorar tu mochila de Paw Patrol con stickers y pines

Escudos

Haz que tu mochila luzca espectacular con estos escudos de la Patrulla Canina. Puedes crear stickers pequeños con cada uno de los escudos o elegir el que más te guste y hacerlo en grande. En esta plantilla encontrarás desde el símbolo de valentía de Chase hasta el espíritu aventurero de Skye.

Pines circulares

Dale a tu mochila un toque de color con estas plantillas para pines de Paw Patrol. Imprime a tus personajes favoritos en papel adhesivo y pégalos en botones circulares de metal con algún seguro.

Un pin grande

Haz que tu mochila sea el centro de atención con un pin grande de Paw Patrol. Aquí te compartimos un ejemplo para crear un pin que destaque entre los demás y lucir sensacional.

Stickers de perritos

Dale vida a tu mochila con estos adorables stickers de los cachorros de la Patrulla canina. Aquí te dejamos una plantilla para imprimir en papel adhesivo. Pégalos en los bolsillos laterales, o la parte superior y haz que tu mochila sea la más tierna de todas.

¿Cómo hacer stickers y pines caseros?

¡Elige la plantilla que más te guste y pon manos a la obra! Hacer pines caseros es bastante sencillo. Imprime las imágenes de tu preferencia en papel adhesivo y pégalas sobre botones de metal con seguro integrado. Si lo prefieres, también puedes reciclar cartón o tapas de refresco, y pegar las impresiones sobre este material. El chiste es echar a volar tu imaginación.

Para los stickers, imprime las plantillas que más te gusten y pégalas sobre un trozo de cinta adhesiva transparente. Pega otra capa de cinta por encima del dibujo, asegurándote de que cubra todo. Corta alrededor del diseño, dejando un borde fino y listo. Tendrás tus stickers y pines caseros de Paw Patrol.