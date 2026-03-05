Los 3 errores más comunes que se cometen al delinear tus ojos que envejecen tu mirada

Ahora el delinear tus ojos se ha convertido en un paso indispensable para ciertas mujeres al momento de hacerse su rutina de maquillaje, debido a que logran darle mayor protagonismo. Pero hay que tener cuidado, ya que pueden hacer acciones que envejecen tu mirada.

Para que no los cometas al maquillarte, te detallaremos los errores más comunes que se hacen; seguramente en algún momento los has hecho, así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dar.

¿Cómo delinear tus ojos correctamente?

El delinear tus ojos no es tan complejo como parece, pero si estás empezando con la técnica, puede ser un poco difícil; pero no caigas en el pánico, ya que con la práctica puedes mejorar la técnica. Por eso, al intentarlo por primera vez, debes considerar cuáles son los errores más comunes que se cometen, los cuales se encargan de envejecer tu mirada:

La línea no la hagas tan vertical ; para tener un acabado más fino, procura hacer la línea horizontalmente; te dará un efecto más alargado a tu mirada.

; para tener un acabado más fino, procura hacer la línea horizontalmente; te dará un efecto más alargado a tu mirada. Si consideras hacerte el delineado en la línea de agua , no agregues mucho negro, ya que va a generarte una mirada cansada. No lo hagas por debajo del párpado, te dará un aspecto sucio.

, no agregues mucho negro, ya que va a generarte una mirada cansada. No lo hagas por debajo del párpado, te dará un aspecto sucio. No hagas la punta muy gruesa; se ve un trazo sucio y te quita el estilo sofisticado que buscas.

Aunque no parezca la gran cosa, al hacerlo en nuestra rutina de maquillaje nos arriesgamos a tener un efecto avejentado. No te vayas a frustrar si al inicio la línea no sale como quieres, en especial si son las primeras veces que lo intentas; recuerda que la práctica te ayudará a mejorar el trazo.

¿Qué delineador debo usar al inicio?

Si estás practicando, inicialmente se recomienda delinear tus ojos con plumón, ya que es un elemento que te dará mayor control al momento de hacer las líneas, a diferencia de los cosméticos líquidos que en un inicio pueden ser difíciles de manejar. Conforme practiques, puedes usar otras presentaciones.

Para la parte inferior, opta por lápices para ojos y realiza el trazo suave para no cargar en exceso el maquillaje. A partir de ahora ya no cometas los errores más comunes; evitarás que esos trazos envejezcan tu mirada.