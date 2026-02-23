Así puedes delinear tus ojos de colores si no cuentas con mucho maquillaje

Además de usar un delineador negro, en la actualidad es posible delinear tus ojos de colores, empleando todo tipo de combinaciones en tu mirada y diseños creativos. Sin embargo, para muchos suele ser complejo, puesto que no tienen todos los colores disponibles.

Pero no te preocupes, porque ahora es posible lograrlo si no cuentas con mucho maquillaje. Para que lo puedas lograr, te detallaremos cómo lo puedes hacer en unos sencillos pasos.

¿Cómo hacer delineados de colores fácilmente?

Para delinear tus ojos de colores, es posible hacerlo, en especial si no cuentas con mucho maquillaje, siendo un truco sencillo que te sacará de varios apuros, además de ayudarte a ahorrar unos pesos al no tener que comprar más cosméticos. Solamente debes hacer lo siguiente:

Busca una base o un corrector muy claro. Con ayuda de una brocha biselada, coloca el producto como si fuera un delineador por tu párpado. Encima del producto, añade con ayuda de una brocha un poco de sombra de tu preferencia y listo. Verás que en poco tiempo el producto adquiere el color que deseas.

Por otro lado, hay quienes recomiendan usar delineador blanco de lápiz; de esta manera, los colores de la sombra se verán más brillantes. Dentro de las recomendaciones, se menciona tomar un poco de sombra y diluirla con agua micelar hasta crear una mezcla para colocarla con un pincel delgado, otra gran opción para lograr un aspecto diferente si no cuentas con muchos maquillajes.

¿Qué va primero, el delineado o el rimel?

Ante este tipo de cuestionamientos, no hay una respuesta certera, puesto que cada uno de nosotros crea su propia rutina, llevando un orden. Por un lado, hay portales de maquillaje que recomiendan primero las sombras y el delineado para después aplicar el rímel.

Sin embargo, hay quienes optan por colocar primero las sombras, después el rimel y al final delinear tus ojos. Si no tienes mucha práctica, realiza los pasos, pero usa un delineador en plumón para evitar manchas inesperadas.