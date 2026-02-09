3 Ideas minimalistas para acomodar tu escritorio si trabajas en home office a tus 40 años

Si trabajas de manera remota o en home office y tienes 40 años, es importante recordar que lo más importante de tu lugar de trabajo no es “bonito”, sino que sea ligero, ordenado, práctico y enfocado en la productividad. Por ello, el minimalismo puede ser la solución ideal, recordando que no se trata de tener un espacio vacío, sino de contar con un escritorio en donde cada cosa tenga su lugar y propósito.

Ahora lee: 7 ideas para reciclar ropa vieja que tengas guardada: te verás aesthetic y retro

Acomodar tu espacio de trabajo no tiene por qué ser una remodelación completa ni requiere de grandes inversiones, pues lograr un espacio más limpio, moderno y funcional puede ser tan sencillo como acomodar y organizar.

Deja solo lo esencial: Regla de “3 objetos visibles”

Una de las ideas minimalistas con más impacto resulta tan eficiente como sencilla: Mantener únicamente tres objetos visibles sobre el escritorio, esto sin contar laptop, monitores y componentes indispensables como mouse o teclado. Todo lo demás puede estar dentro de cajones, cajas o repisas.

Ejemplo: Puedes mantener tus componentes básicos, y una lámpara, una libreta con su pluma. Al disminuir el ruido visual, el cerebro se enfoca, reduciendo la fatiga; además, tu espacio de trabajo se percibe visiblemente más eficiente y elegante.

Adiós al caos: Así puedes organizar tu escritorio minimalista a los 40 si trabajas desde casa

Organiza cables y elimina el “ruido visual”

Sin duda, los cables desordenados son algo que rompe cualquier escritorio. Por ello, dentro de una idea minimalista, la solución práctica es usar sujetadores de cable, canaletas y, sobre todo, definir un solo punto de carga para todo. Se puede optar por una estación de carga poco visible.

Adiós al caos: Así puedes organizar tu escritorio minimalista a los 40 si trabajas desde casa

Usa almacenamiento vertical: Repisas o una pared funcional

Si se trabaja desde casa, es muy probable que el escritorio termine lleno de papeles, libretas o accesorios. En una idea minimalista, lo esencial sería liberar la superficie y la mejor opción es ir hacia arriba.

Contar con una pequeña repisa, organizador de pared o incluso un panel tipo rejilla puede ayudarte a mantener las cosas cerca sin invadir el área de trabajo.

Adiós al caos Así puedes organizar tu escritorio minimalista a los 40 si trabajas desde casa

Un escritorio minimalista también es autocuidado

Tras grandes jornadas de trabajo, el reacomodar el escritorio no es solo un tema de estética, es parte de una rutina, de un enfoque pensado en el bienestar, pues un espacio limpio permite reducir la ansiedad, mejorando la energía.