Pablo revela cuál es el Juez de MasterChef 24/7 que más lo ESTRESA... ¡inesperado!

Para el cocinero Pablo, las competencias de MasterChef 24/7 han sido muy difíciles pero no por el tema de las recetas que cada vez van subiendo más de nivel, sino porque uno de los exigentes Jueces lo estresa demasiado con sus actitudes... ¿de quién se trata?

¿Cuál de los Jueces de MasterChef 24/7 estresa más a Pablo cuando compite?

En una charla que tuvo lugar en las habitaciones de MasterChef 24/7, Pablo reconoció que competir ya es estresante de por sí y la actitud de... ¡la Juez Zahie Téllez! no le ayuda mucho, sobre todo porque con ella siente la presión todavía más.

Pablo habló mucho sobre su pollo quemado en una de sus competencias, y aunque reconoció que esa falla es imperdonable, también se justificó porque hubo otro factor importante: “¿Pero sabes por qué (se quemó)?, porque a mí la Chef Zahie me pone muy estresado", confesó.

Las compañeras de Pablo se sintieron asombradas con esta revelación, aunque aceptaron que la Chef sí tiene algunos comportamientos estresantes.

"Yo sé que ella es una muy buena Chef, una gran Jueza y una gran persona, pero me estresa mucho: siempre que ella llega a mi estación y me dice algo ahí es cuando frickeo", expresó el cocinero.

"O sea, hay niveles, pero la Chef Zahie me dijo: 'No se te va a cocer (el pollo)', frickeé y en lugar de ponerlo en la olla de presión pues dije 'lo meto mejor al sartén y presiono para que se cocine más' ", detalló.

Los compañeros de Pablo le aconsejaron que sólo tome los mejores consejos de los Chefs y los comentarios negativos los deje ir; sin embargo, para el cocinero esto puede resultar algo complicado... ¿algún día lo logrará?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?