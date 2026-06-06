Cómo votar en MasterChef 24/7 HOY 6 de junio: así puedes salvar a los cocineros de la eliminación

La semana 3 de MasterChef 24/7 demostró que el nivel está cada vez más alto y las pruebas irán poniéndose más difíciles, por lo que solo los mejores podrán seguir adelante. Y además de que los participantes deberán dar su mayor esfuerzo para convencer a los chefs de que merecen su lugar, la decisión del público también es muy importante con las votaciones para el domingo de eliminación del 7 de junio.

Para apoyar a tu cocinero preferido, solo tienes que entrar al sitio web y app de Azteca UNO. El menú te desplegará a los 11 cocineros que tienen delantales negros y podrás repartir 10 puntos GRATIS. Los resultados se darán a conocer en la gala de MasterChef 24/7, justo antes de que los jueces deliberen para tomar una decisión final.

¿Quiénes son los cocineros de MasterChef 24/7 que están en riesgo de eliminación en la semana 3?

Arturo

Luis

Emmanuel

Daniela

Pablo

Ricardo

Lancer

Lula

María

Claudia

Diego (que ganó delantal negro automáticamente después de dejar una prueba inconclusa por un incidente en la cocina)

Michelle (que aunque ya estaba salvada, fue la elegida de Flor para que le diera su lugar en el balcón a Ixdit).

♬ sonido original - MasterChef México @masterchefmx Flor utiliza el Pin del Chef y le da el mandil negro a Michelle, cambiando de lugar con Ixdit quien sube al balcón. 😱👩🏻‍🍳🚨 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUNO . 📺 ⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus

Ellos son TODOS los participantes de MasterChef 24/7 que ya están salvados HOY 6 de junio

Por otra parte, en el balcón todo es felicidad para los cocineros que lograron asegurar una semana más en la cocina más famosa de México gracias a su desempeño en cada reto. El primero en salvarse fue Ramahá, quien ganó la prueba de capitanes y gracias a él se salvó Camila. Jazmín fue la más votada por el público. Mientras que por el viernes de salvación del 5 de junio en MasterChef 24/7, subieron al balcón Julio, Carmen, Flor y Antrax.

Y la sorpresa de la noche fue que Michelle se unió a los participantes con delantales negros luego de que Flor la eligiera para intercambiar su lugar con Ixdit. De modo que a pesar de que ella ya estaba confiada, ahora el domingo 7 de junio tendrá que enfrentarse a la doble eliminación.