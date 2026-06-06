Cómo votar en MasterChef 24/7 HOY 6 de junio: así puedes salvar a los cocineros de la eliminación
Si no quieres que tu participante favorito de MasterChef 24/7 quede eliminado, puedes apoyarlo con los votos gratis para que pueda subir al balcón.
La semana 3 de MasterChef 24/7 demostró que el nivel está cada vez más alto y las pruebas irán poniéndose más difíciles, por lo que solo los mejores podrán seguir adelante. Y además de que los participantes deberán dar su mayor esfuerzo para convencer a los chefs de que merecen su lugar, la decisión del público también es muy importante con las votaciones para el domingo de eliminación del 7 de junio.
Para apoyar a tu cocinero preferido, solo tienes que entrar al sitio web y app de Azteca UNO. El menú te desplegará a los 11 cocineros que tienen delantales negros y podrás repartir 10 puntos GRATIS. Los resultados se darán a conocer en la gala de MasterChef 24/7, justo antes de que los jueces deliberen para tomar una decisión final.
¿Quiénes son los cocineros de MasterChef 24/7 que están en riesgo de eliminación en la semana 3?
- Arturo
- Luis
- Emmanuel
- Daniela
- Pablo
- Ricardo
- Lancer
- Lula
- María
- Claudia
- Diego (que ganó delantal negro automáticamente después de dejar una prueba inconclusa por un incidente en la cocina)
- Michelle (que aunque ya estaba salvada, fue la elegida de Flor para que le diera su lugar en el balcón a Ixdit).
@masterchefmx Flor utiliza el Pin del Chef y le da el mandil negro a Michelle, cambiando de lugar con Ixdit quien sube al balcón. 😱👩🏻🍳🚨 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUNO. 📺 Acceso Total en #DisneyPlus ♬ sonido original - MasterChef México
Ellos son TODOS los participantes de MasterChef 24/7 que ya están salvados HOY 6 de junio
Por otra parte, en el balcón todo es felicidad para los cocineros que lograron asegurar una semana más en la cocina más famosa de México gracias a su desempeño en cada reto. El primero en salvarse fue Ramahá, quien ganó la prueba de capitanes y gracias a él se salvó Camila. Jazmín fue la más votada por el público. Mientras que por el viernes de salvación del 5 de junio en MasterChef 24/7, subieron al balcón Julio, Carmen, Flor y Antrax.
Y la sorpresa de la noche fue que Michelle se unió a los participantes con delantales negros luego de que Flor la eligiera para intercambiar su lugar con Ixdit. De modo que a pesar de que ella ya estaba confiada, ahora el domingo 7 de junio tendrá que enfrentarse a la doble eliminación.