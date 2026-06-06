Estos son los mejores consejos para evitar el brillo en la cara

Un tipo de piel es la grasa que se caracteriza por dejarle al rostro un aspecto brillante y puede traer consecuencias. Las causas pueden darse por diversos factores como las fluctuaciones hormonales, la genética, el clima y el estilo de vida.

Quienes tienen este tipo de piel son propensos a tener poros dilatados y aumenta la producción del sebo. Para saber si tienes la piel grasa, ten en cuenta: apariencia brillante y grasosa; poros muy abiertos, obstruidos y evidentes en la piel; piel que se ve gruesa o áspera; granitos persistentes; puntos negros.

Aquí te vamos a contar como puedes cuidar la piel grasa. Es importante encontrar productos con ingredientes adecuados y llevar unos hábitos saludables que acompañen las rutinas.

¿Cómo cuidar la piel grasa?

Limpieza

Lo importante es el eliminar suavemente la acumulación de grasa, suciedad y sustancias no deseadas. La piel se va a refrescar y estará lista para los próximos pasos.

Hidratación

La piel grasa necesita ser hidratada con productos libres de aceites y enriquecidos con vitaminas e ingredientes que mantengan los niveles de agua en la piel. Opta por el ácido hialurónico, será vital para combatir la grasa y protegerá la barrera cutánea.

rostro|puhhha/Getty Images

Protección solar

Otro paso a tener en cuenta es el uso de protector solar que debe ser retocado cada 2 o 3 horas para evitar los daños solares y mantener control del brillo. Tienes que asegúrate de que tu protector solar sea libre de aceites, no comedogénico y resistente al agua.

Beber agua constantemente

Muchos desconocen que el consumo de agua impacta la piel y tiene beneficios para la salud. Así vas a poder controlar la sobreproducción de grasa y la piel se sentirá hidratada, además, en complemento con una alimentación balanceada será muy provechoso para el rostro.

No exageres en tu rutina de cuidado

Por último, debe haber un equilibrio a la hora de los cuidados. Ten en cuenta lavar tu piel dos veces al día y exfoliarla esporádicamente en la semana para evitar afectaciones a la barrera cutánea que deriven en una sobreproducción de grasa.