Estos son los mejores consejos para evitar el brillo en la cara
La piel grasa debe recibir cuidados específicos para disminuir el sebo del rostro.
Un tipo de piel es la grasa que se caracteriza por dejarle al rostro un aspecto brillante y puede traer consecuencias. Las causas pueden darse por diversos factores como las fluctuaciones hormonales, la genética, el clima y el estilo de vida.
Quienes tienen este tipo de piel son propensos a tener poros dilatados y aumenta la producción del sebo. Para saber si tienes la piel grasa, ten en cuenta: apariencia brillante y grasosa; poros muy abiertos, obstruidos y evidentes en la piel; piel que se ve gruesa o áspera; granitos persistentes; puntos negros.
Aquí te vamos a contar como puedes cuidar la piel grasa. Es importante encontrar productos con ingredientes adecuados y llevar unos hábitos saludables que acompañen las rutinas.
¿Cómo cuidar la piel grasa?
Limpieza
Lo importante es el eliminar suavemente la acumulación de grasa, suciedad y sustancias no deseadas. La piel se va a refrescar y estará lista para los próximos pasos.
Hidratación
La piel grasa necesita ser hidratada con productos libres de aceites y enriquecidos con vitaminas e ingredientes que mantengan los niveles de agua en la piel. Opta por el ácido hialurónico, será vital para combatir la grasa y protegerá la barrera cutánea.
Protección solar
Otro paso a tener en cuenta es el uso de protector solar que debe ser retocado cada 2 o 3 horas para evitar los daños solares y mantener control del brillo. Tienes que asegúrate de que tu protector solar sea libre de aceites, no comedogénico y resistente al agua.
Beber agua constantemente
Muchos desconocen que el consumo de agua impacta la piel y tiene beneficios para la salud. Así vas a poder controlar la sobreproducción de grasa y la piel se sentirá hidratada, además, en complemento con una alimentación balanceada será muy provechoso para el rostro.
No exageres en tu rutina de cuidado
Por último, debe haber un equilibrio a la hora de los cuidados. Ten en cuenta lavar tu piel dos veces al día y exfoliarla esporádicamente en la semana para evitar afectaciones a la barrera cutánea que deriven en una sobreproducción de grasa.