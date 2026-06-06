El matcha es una de las bebidas que son tendencia en este 2026, en gran medida por su venta en modernas cafeterías, pero su historia va más allá, ya que tiene origen en la antigua China. Es por ello que traemos para ti estos 5 errores que haces y que arruinan el concentrado casero. Conoce el Pueblo Mágico de Veracruz donde se prepara el café más rico del país, según la IA.

Esta hoja de té molida cultivada a la sombra aporta al cuerpo nutrientes y antioxidantes. La mayoría de las personas lo degustan con leche, de ahí el nombre de matcha latte, que se puede consumir tanto helado como caliente. Asimismo, el que está reservado para ceremonias importantes. Conoce el Pueblo Mágico de Puebla, donde el café es más delicioso y la comida más hogareña.

5 errores que arruinan el matcha casero y cómo evitarlos|Pinterest

Los errores que arruinan el matcha casero

1. Cantidad incorrecta: La medida correcta es entre 1 y 2 gramos o utilizar una cuchara medidora. Lo anterior, ya que si pones demasiado polvo, la bebida tendrá un sabor fuerte. En cambio, si la cantidad es menor, el matcha latte sabrá a pura leche.

2. Agua demasiado caliente: La temperatura ideal del agua para preparar el matcha es de entre 70 y 80 grados, ya que de lo contrario el matcha tendrá un sabor amargo. Cabe mencionar que también se puede preparar en frío.

3. No usar los accesorios correctos: El matcha puede resultar con grumos, por lo que es importante utilizar un batidor de bambú o uno eléctrico.

4. Batir en círculos. Muchas de las personas utilizan el batidor de bambú de manera circular para eliminar los grumos, pero la manera correcta es hacerlo en zig-zag.

5. No conservarlo en temperatura ambiente: El calor es el peor enemigo del matcha, por lo que se recomienda guardar en su lata original o en la nevera, sobre todo en esta temporada de primavera-verano.