Espacios pequeños: 6 secretos de diseñador para ganar amplitud y calidez

Es cierto que cada vez más personas se esmeran por conseguir que su casa o su departamento luzcan estéticamente agradables. Más allá de optar por ciertos colores para sus paredes, la decoración es trascendental cuando se trata de espacios reducidos.

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En este punto no todo pasa por las nuevas tendencias sino que nos demanda interpretar los espacios de los que disponemos y establecer una estrategia para embellecer y además aprovechar cada centímetro. Además de estilo, debemos buscar amplitud y calidez.

Decoración de espacios pequeños

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (Gemini) se ha analizado una gran fuente de información relacionada con el diseño de interiores, en especial de los espacios reducidos. Esta tecnología afirma que decorarlos resulta difícil porque existe un límite físico estricto entre la funcionalidad y la saturación visual.

Además, remarca que el mayor desafío radica en el almacenamiento y es que es complejo ocultar el desorden diario sin llenar el lugar de armarios pesados que achiquen aún más el ambiente. De todos modos, siempre existen estrategias y alternativas para lograr cierto equilibrio, mantener la armonía visual e imprimirle nuestro estilo personal.

Secretos para ganar amplitud

Por lo señalado, debemos de tener en cuenta que, en pocos metros cuadrados, una mala elección en la paleta de colores, una iluminación deficiente o un cuadro demasiado grande pueden hacer que la habitación se sienta claustrofóbica y opresiva en lugar de acogedora. Es por eso que, en base a las recomendaciones de diversos expertos en diseño de interiores, se detallan a continuación 6 secretos para ganar amplitud y calidez en espacios pequeños:

