Espacios pequeños: 6 secretos de diseñador para ganar amplitud y calidez
Cómo decorar espacios reducidos con estilo y calidez. 6 secretos de expertos.
Es cierto que cada vez más personas se esmeran por conseguir que su casa o su departamento luzcan estéticamente agradables. Más allá de optar por ciertos colores para sus paredes, la decoración es trascendental cuando se trata de espacios reducidos.
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En este punto no todo pasa por las nuevas tendencias sino que nos demanda interpretar los espacios de los que disponemos y establecer una estrategia para embellecer y además aprovechar cada centímetro. Además de estilo, debemos buscar amplitud y calidez.
Decoración de espacios pequeños
Con ayuda de la Inteligencia Artificial (Gemini) se ha analizado una gran fuente de información relacionada con el diseño de interiores, en especial de los espacios reducidos. Esta tecnología afirma que decorarlos resulta difícil porque existe un límite físico estricto entre la funcionalidad y la saturación visual.
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Además, remarca que el mayor desafío radica en el almacenamiento y es que es complejo ocultar el desorden diario sin llenar el lugar de armarios pesados que achiquen aún más el ambiente. De todos modos, siempre existen estrategias y alternativas para lograr cierto equilibrio, mantener la armonía visual e imprimirle nuestro estilo personal.
Secretos para ganar amplitud
Por lo señalado, debemos de tener en cuenta que, en pocos metros cuadrados, una mala elección en la paleta de colores, una iluminación deficiente o un cuadro demasiado grande pueden hacer que la habitación se sienta claustrofóbica y opresiva en lugar de acogedora. Es por eso que, en base a las recomendaciones de diversos expertos en diseño de interiores, se detallan a continuación 6 secretos para ganar amplitud y calidez en espacios pequeños:
- Una sola pieza protagonista como centro de atención: En lugar de acumular múltiples adornos pequeños, la tendencia sugiere apostar por un único elemento de gran fuerza visual, ya sea una obra de arte, una lámpara llamativa o un papel tapiz texturizado. Este punto focal acapara las miradas y dota de identidad propia al espacio de forma ordenada y sofisticada.
- Molduras decorativas en relieve: La incorporación de molduras sencillas en techos y paredes es una excelente estrategia para aportar elegancia sin sobrecargar el espacio. Al pintarlas del mismo tono que los muros, se fusionan de manera natural, logrando dar una sensación de mayor altura y relieve arquitectónico a las habitaciones de dimensiones reducidas.
- Textiles de calidad y cortinas elevadas: El uso de textiles sofisticados como el lino o el terciopelo en complementos —como cojines o alfombras— eleva la estética del lugar a través de sus texturas sin necesidad de saturar con objetos. Asimismo, colgar las cortinas desde lo más alto del techo, justo por encima del marco de la ventana, ayuda a estirar visualmente las paredes hacia arriba.
- Iluminación cálida y distribuida por capas: Para transformar por completo la atmósfera de un ambiente pequeño, se aconseja utilizar bombillas de luz cálida y combinar diferentes fuentes luminosas. Distribuir lámparas de pie, apliques de pared y tiras LED integradas en lugar de una única luz central genera profundidad visual y un clima mucho más acogedor.
- El enfoque del "lujo silencioso" y el orden visual: La corriente del minimalismo cálido o lujo silencioso defiende que en espacios compactos menos es más. Al seleccionar el mobiliario con proporciones adecuadas y mantener una paleta cromática equilibrada y libre de desorden, se consigue una vivienda visualmente armónica, espaciosa y confortable.
- Espejos con carácter como multiplicadores de luz: Colocar un espejo con un marco distintivo, antiguo o de diseño especial cumple la doble función de decorar y reflejar la iluminación natural. Este clásico recurso del interiorismo resulta infalible para duplicar de manera inmediata la percepción de metros cuadrados y otorgar mayor claridad a los rincones oscuros.