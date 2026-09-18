Cómo protegerte del frente frío: 3 ideas efectivas para que la masa de aire no afecte tu hogar

¡Alista la chamarra! El Servicio Meteorológico Nacional ha confirmado la entrada de una masa de aire frío en México a partir de esta misma semana. Si bien no se trata de un frente frío como tal, la agencia prevé lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y un descenso considerable de la temperatura en diversas partes del país. De hecho, meteorólogos apuntan a que tres frentes fríos azotarán la nación a lo largo de todo septiembre. Aquí te compartimos 3 ideas fáciles y efectivas para que el clima helado no afecte tu hogar.

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3 ideas efectivas para protegerte del frente frío que azotará México esta semana

El clima invernal del último trimestre del año comienza a sentirse en gran parte del país. Checa estas ideas fáciles y efectivas para proteger tu hogar ante el inevitable descenso de las temperaturas.



Coloca cortinas gruesas o térmicas: Una buena cortina siempre será la opción ideal para proteger tu hogar del frío, especialmente si son de tela gruesa o térmica, pues esto ayuda a crear una “cámara de aire aislante” entre el cristal frío de la ventana y el interior de tu hogar. En otras palabras, actúa como una especie de freno para evitar que el frío del exterior se transfiera a tu habitación.

Cortinas para proteger tu hogar del frente frío | Crédito: Imagen generada con IA Usa burletes autoadhesivos debajo de las puertas: Otro tip de oro para sobrevivir a las bajas temperaturas es hacerte de unos buenos burletes autoadhesivos. Estos suelen colocarse debajo de las puertas - o hay quienes los ponen sobre el marco de las ventanas - para sellar todo tipo de rendija o hueco. De tal modo, se bloquea la corriente de aire y tu hogar permanece calientito. Lo mejor de este material es que se puede quitar en cualquier momento, además de que es muy fácil de usar y conseguir.

Burletes autoadhesivos para el frente frío | Crédito: Imagen generada con IA Pon alfombras o tapetes grandes: Si cuentas con tapetes grandes o alfombras guardadas, tal vez sea el momento perfecto para sacarlos del clóset y colocarlos en tu habitación. Este tipo de artículos es perfecto para crear una barrera de aislamiento térmico entre el suelo frío y el ambiente de la habitación; además de que bloquea el contacto directo de tus pies con las superficies frías.

Alfombras y tapetes para protegerte del frente frío | Crédito: Imagen generada con IA

Estos son los estados más afectados por la masa de aire frío

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los estados del norte, oriente y centro de México serán los más afectados por esta masa de aire frío. Entre las zonas que se llevarán el mayor impacto, están:



San Luis Potosí

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

En total, se esperan 56 frentes fríos para la temporada 2026 - 2027. El primer sistema frontal entrará a nuestro país en septiembre, mientras que el último se producirá en mayo de 2027.