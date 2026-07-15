Esta es la función de WhatsApp que libera espacio sin borrar conversaciones

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo por lo que constantemente se va perfeccionando para poder facilitarle la comunicación a sus usuarios.

En esta oportunidad han incorporado una función que te permite liberar espacio borrando archivos multimedia de un chat sin necesidad de perder el historial de mensajes.

¿Cuál es la nueva función de WhatsApp?

Esta herramienta busca optimizar almacenamiento del dispositivo y ayuda a los usuarios a enfrentar el problema de limitación de espacio. Esta nueva actualización te permite acceder a la opción desde el menú de tres puntos de cualquier conversación.

Luego vas a seleccionar “Vaciar chat”, el usuario puede elegir “Eliminar archivos multimedia”, con lo que se borran fotos, videos, documentos, audios, GIF y otros archivos, mientras se conservan los mensajes de texto.

Para quienes tienen dispositivos Android, la aplicación ofrece herramientas para revisar cuánto espacio ocupa cada chat. En el apartado de “Almacenamiento y datos” se puede identificar los archivos más pesados, ordenar el contenido por tamaño o fecha y eliminar elementos individuales o múltiples para recuperar capacidad de almacenamiento. La aplicación recomienda realizar una copia de seguridad antes de borrar contenido.

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Ten en cuenta que los archivos eliminados se borrarán de forma permanente de WhatsApp y puede ser también del dispositivo. Por otro lado, si un mismo archivo existe en varias conversaciones, será necesario eliminar todas las copias para liberar el espacio correspondiente.

En el caso de los iPhone los usuarios pueden administrar el almacenamiento desde la configuración de la aplicación o directamente desde cada conversación. Además, podrás seleccionar el tipo de contenido que se desea eliminar antes de vaciar un chat o revisar archivos específicos mediante el buscador integrado.

Recuerda que el espacio libre es importante para que la aplicación funcione de la mejor manera. Si el mismo alcanza niveles bajos vas a tener que eliminar contenido para continuar con normalidad.