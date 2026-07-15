¡La verdad detrás de la llegada de Bobby Larios a Survivor México La Reliquia en Llamas!

El actor y cantante Bobby Larios fue confirmado el pasado 12 de julio como uno de los sobrevivientes que se internará en las playas de Survivor México para resistir todo tipo de duras pruebas y hasta traiciones que lo pondrán al límite en su día a día... ¿pero por qué esta celebridad se animó a participar en La Reliquia en Llamas, es el dinero, la fama o algo más?

¿Por qué Bobby Larios llega a Survivor México La Reliquia en Llamas?

Estrategias, resistencia, inteligencia emocional, alianzas y traiciones formarán parte de la dinámica diaria de Bobby Larios , quien reconoció que su motivación para convertirse en un sobreviviente de la temporada 2026 va más allá del dinero o la proyección: ¡quiere demostrar que es capaz de todo!

Para Bobby, formar parte de una de las tribus de Survivor México La Reliquia en Llamas es una oportunidad de oro para demostrarse a sí mismo y a la audiencia que es capaz de ser un sobreviviente, que puede llegar a la Gran Final y, ¿por qué no?, convertirse en el ganador de la temporada 2026... ¡no será fácil, claro!

Aunque Bobby Larios ha demostrado una gran actitud a unos días de que este reality extremo comience, recordemos que todo puede ocurrir, sobre todo porque Carlos Guerrero "Warrior" ya confirmó que las pruebas, circuitos y desafíos estarán más intensos que nunca.

¿Bobby Larios se convertirá en la gran revelación de Survivor México La Reliquia en Llamas o las duras pruebas acabarán con su resistencia en poco tiempo? ¡No te pierdas el estreno del reality más competitivo de la televisión mexicana!

¿En qué otros proyectos de TV Azteca ha participado Bobby Larios?

Para Bobby Larios, participar en los realities de TV Azteca no es nada nuevo, y es que justo hace un año, en el 2025, el actor demostró sus habilidades en la cocina durante su participación en MasterChef Celebrity, donde se ganó el cariño del público gracias a su carisma y entrega en las estaciones.

Aunque la participación de Bobby en la cocina más famosa de México dio mucho de qué hablar, el cantante se convirtió en el quinto eliminado del certamen el 27 de abril de 2025 y nos dejó de todo, tanto polémicas como momentos entrañables... ¿recuerdas a su amuleto, el ratoncito "Gulliver" y cómo recurrió a su mamá, Doña Chuy, para obtener consejos de cocina?

Ahora, el carismático Bobby está listo para participar en otro reto totalmente alejado de la estufa y el mandil... ¿podrá con las exigencias físicas, el hambre y las incomodidades?

¿Cuándo y a qué hora comienza Survivor México La Reliquia en Llamas?

El esperado estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas ya tiene fecha y hora confirmadas. La nueva temporada del exitoso reality llegará a la pantalla de Azteca UNO el próximo lunes 20 de julio de 2026, a partir de las 6:30 de la tarde, en una transmisión completamente gratuita para todo el público.