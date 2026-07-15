Harry Kane: cuál es el nivel de estudios del delantero de Inglaterra

Harry Kane es uno de los mejores delanteros de la actualidad, pues forma parte del que es considerado el club más grande de Alemania, Bayern de Múnich, pues los títulos lo avalan. Pero no solo eso, sino que tiene en la semifinal a la Selección de Inglaterra, en busca de conquistar una Copa Mundial de la FIFA™, que se le ha negado desde 1966. Por ello, traemos para ti en este artículo cuál es su nivel de estudios, al igual que a su rival de turno, Julián Álvarez.

La historia del delantero es pura resiliencia, pues desde muy pequeño lo rechazaron por su sobrepeso. Ello solo le sirvió de empuje para hacer una carrera digna de admirarse, pues con tan solo 32 años, es el capitán y máximo goleador de su selección con 85 goles en 118 partidos disputados. Pero en la cuestión es diferente, pues tiene menos que Lionel Scaloni, entrenador de Argentina.

El delantero inglés solo cursó hasta la secundaria.|England Football Team

Nivel de estudios de Harry Kane

De acuerdo con un artículo de The Guardian, el capitán de Inglaterra solo estudió hasta la secundaria; es decir, el nivel básico en la Chingford Foundation School de Londres, donde también acudió a clases el exfutbolista y ahora inversionista del Inter Miami de la MLS, David Beckham.

El jugador del Bayern de Múnich quedó marcado por esta institución, ya que fue en la escuela donde conoció a la que hoy es su esposa y desde entonces tienen una relación. Un dato curioso es que ambos aparecen en una foto junto a Beckham.

Kane e Inglaterra, por el pase a la final

Kane e Inglaterra buscarán tomar venganza y vencer a Argentina en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Lo anterior, ya que hace 40 años la albiceleste los eliminó en cuartos de final en la justa veraniega de México 1986. El partido se disputará este miércoles 15 de julio a la 1 de la tarde y será transmitido por la señal de Azteca 7 y la página de Azteca Deportes.