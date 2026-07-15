Manualidades de Shrek: 3 ideas para armar tu propio pantano mágico usando cartón y envases viejos

La saga Shrek sigue siendo una de las producciones más queridas del cine infantil y que hasta el público adulto aplaude de pie. Es por eso que es común encontrarnos juguetes, publicaciones y objetos de decoración relacionados con sus personajes.

Noticias Estado De México del 14 de julio 2026

Además, muchas creaciones que se realizan de manera manual evocan al ogro verde y en esta oportunidad se destacan 3 manualidades que son muy fáciles de llevar a cabo. Se trata de ideas que pueden ser plasmadas por grandes y chicos, en donde Shrek y su pantano se convierten nuevamente en protagonistas.

Manualidades de Shrek

Incursionar en las manualidades no solo es una tarea de creativa, sino que sirve para alejarnos un poco de las pantallas, compartir tiempo de calidad con nuestra familia y despejar la mente de situaciones estresantes. Es por eso que a continuación, te contamos cómo puedes hacer la cabaña de Shrek con envases cotidianos:



Materiales: Un envase de tetra brik vacío (o una botella plástica de base ancha cortada a la mitad), cartón blando (de cajas de cereales) y cartón corrugado de embalar.

Paso a paso



La estructura: Usa el envase de tetra brik parado como la base fuerte de la cabaña. Con cinta de papel, pégale encima una cúpula de cartón blando para imitar la forma redondeada del techo de tierra y raíces. Las texturas: Pela una de las capas de un trozo de cartón de embalar para dejar al descubierto las "ondas" del corrugado; esto simulará perfectamente las raíces y la madera vieja. Forra el envase con estas tiras. Los detalles: Corta una pequeña puerta de cartón y pégale ramitas secas de verdad en el techo para simular el follaje seco. Pintura: Usa acrílicos o témperas en tonos marrón, verde musgo y ocre. ¡La clave acá es que no quede perfecto! Los manchones de pintura aguada le dan ese toque rústico y húmedo.

La segunda propuesta de manualidades relacionadas con Shrek es la creación de su mítica letrina y es que ningún pantano está completo sin el baño donde empieza la película a ritmo de "All Star":



Materiales: Una caja chica de cartón (como una de té, de bombones o de remedios) y restos de cartón rígido.

Paso a paso



La forma: Usa la cajita de té en posición vertical. Si es necesario, recorta la parte superior en un ángulo de dos aguas para el techo. El techo: Corta un rectángulo de cartón, dóblalo a la mitad y pégalo encima para hacer el techo inclinado. La puerta: Dibuja la silueta de la puerta en el frente de la caja. Con un cúter (y mucho cuidado), cala la famosa media luna en la parte superior de la puerta antes de pegarla semiabierta. Efecto madera: Con un lápiz o la punta de una tijera, marca líneas verticales profundas sobre el cartón para simular las tablas de madera desgastadas por la intemperie. Píntalo con un tono marrón oscuro y un poco de verde para el "moho".

El pantano de Shrek con materiales reciclados

A las dos ideas precedentes se suma una tercera con la que podrás llevar tu práctica de manualidades a otro nivel. La propuesta es la creación del estanque de lodo burbujeante y con musgo:



Materiales: Una tapa plástica de delivery (o un envase plano de plástico donde vienen los fiambres/helados), cartón plano, y una esponja de cocina vieja que ya no uses.

Paso a paso

