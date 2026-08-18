Esta es la razón por la que debes espolvorear bicarbonato de sodio en la base del inodoro

Sin dudas, el bicarbonato de sodio es uno de los elementos más utilizados a la hora de realizar remedios caseros de limpieza. Este ingrediente es muy versátil, tiene bajo costo y es muy fácil de poder usar.

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En las redes sociales le puedes encontrar una gran cantidad de usos al bicarbonato de sodio, pero en este caso te vamos a presentar un truco que consiste en espolvorear una pequeña cantidad de este ingrediente alrededor de la base del inodoro con el objetivo de controlar la humedad y neutralizar los malos olores.

¿Cuál es el objetivo de colocar bicarbonato de sodio en el inodoro?

El uso del bicarbonato se da porque contiene propiedades absorbentes que contribuyen a disminuir la humedad superficial en determinadas áreas del baño. Cuando lo colocas alrededor de la base del sanitario vas a obtener la zona más seca y evitarás la acumulación de olores desagradables que se concentran en espacios con poca ventilación.

Aplicarlo es muy fácil ya que debes esparcir una capa fina de bicarbonato alrededor de la base del inodoro y dejar que actúe durante varias horas. Luego puedes retirar el producto con una escoba, un paño o una aspiradora de mano. Este procedimiento puede repetirse de manera periódica como parte de la rutina de limpieza del hogar.

El bicarbonato y el agua oxigenada son ideales.|Canva

Como mencionamos anteriormente, el bicarbonato de sodio contribuye a absorber la humedad y ayuda también a neutralizar olores. Sin embargo, también es muy utilizado para la limpieza doméstica.

El bicarbonato es un compuesto alcalino que ayuda a remover la suciedad, manchas y residuos acumulados en distintas superficies. Por otro lado, se utiliza para limpiar fregaderos, azulejos, juntas, electrodomésticos y otros espacios del hogar.

Las principales ventajas de su uso es que no deja aromas intensos, se puede aplicar fácilmente, está disponible en gran parte de los hogares y es una alternativa a los químicos agresivos. Puedes usarlos como complemento de otras tareas de limpieza sin generar residuos tóxicos. cuando se utiliza correctamente.