7 ingredientes clave para proteger tu piel de las pantallas
Descubre cuáles son los 7 ingredientes clave que te ayudarán a proteger a tu piel de la luz azul de las pantallas de teléfonos celulares y de computadoras
¿Pasas más de cuatro horas al día frente al celular o la computadora? La exposición prolongada a la radiación HEV, comunmente llamada luz azul de las pantallas, acelera el envejecimientp de la piel al generar estrés oxidativo en sus capas más profundas.
A diferencia de los rayos solares, esta frecuencia penetra directamente hasta los fibroblastos, destruyendo las reservas de colágeno y detonando la aparición de manchas rebeldes e hiperpigmentación.
Sin embargo, existen algunos ingredientes clave que pueden blindar tu rostro del daño de la luz azul y neutralizar los radicales libres, frenando la muerte celular y previniendo la degradación prematura de elasticidad del cutis.
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Los 7 ingredientes que protegen tu piel de las pantallas
- Óxidos de hierro
Bloquean físicamente el paso de la luz visible y la radiación HEV hacia las células. Actúan como un escudo opaco que refleja la energía emitida por monitores y smartphones. Es el ingrediente estrella que aporta el tono en los protectores solares con color y bases de maquillaje.
- Niacinamida
Reduce la hiperpigmentación y unifica el tono apagado provocado por las pantallas. Fortalece la barrera cutánea frente a agresores ambientales y disminuye la transferencia de la melanina.
- Vitamina C
Neutraliza los radicales libres antes de que destruyan las cadenas de colágeno. Aporta luminosidad inmediata y contrarresta el aspecto de fatiga digital al final de la jornada.
- Óxido de Zinc
Desvía la radiación UV e interviene dispersando una fracción de la luz azul visible. Calma las pieles reactivas o con rosácea que se inflaman tras jornadas laborales extensas.
- Ficocianina y extractos de microalgas
Absorben la luz azul como mecanismo de defensa biológica natural. Tiene un efecto protector que incorpora sueros para neutralizar daños celulares.
- Vitamina E
Evita la oxidación de los ácidos grasos esenciales de la piel. Previene la resequedad extrema y la pérdida de agua transepidérmica inducida por la cercanía a los monitores.
- Extracto de Ginseng
Reactiva la síntesis de ATP (energía celular) disminuida por el estrés tecnológico. Estimula los mecanismos de reparación natural de la piel durante tus horas de descanso.