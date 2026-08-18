OFICIAL: Fernando Lozada se despide de Al Extremo Fin de Semana; esto se sabe de su salida

Es oficial, Fernando Lozada le dice adiós a Al Extremo Fin de Semana, esto luego de que se uniera al programa en enero de 2025, en donde desde ese momento se ha ganado el cariño y la admiración de todo el público. Sin embargo, este martes 18 de agosto de 2026, el querido conductor ha decidido decirle adiós al programa, a continuación te decimos todo lo que se sabe de su salida.

Fernando Lozada: ¿Por qué se salió el conductor de Al Extremo Fin de Semana?

Durante la mañana de este martes, a través de Venga La Alegría se dió a conocer que el conductor, modelo, influencer y celebridad Fernando Lozada se une a La Granja VIP Segunda Temporada como oficialmente el séptimo Granjero del reality, por lo que su actividad como conductor de Al Extremo Fin de Semana quedará pausada. Esta noticia sin duda alguna ha tomado a muchas personas por sorpresa, sin embargo, muchos de sus fans se encuentran emocionados por verlo en una nueva faceta de su carrera profesional ya que Lozada regresa de nuevo a los realities, pues una verdad y hecho, es que Lozada no es ajeno a estos programas ya que dentro de su carrera profesional destaca La Isla: Desafío Grecia y Turquía, en donde obtuvo el primer lugar.

Durante su estancia en La Granja VIP Segunda Temporada Fernando tendrá que hacer labores propias de una granja, así como ser parte de una competencia por ganarse el cariño del público y sobrevivir a cada eliminatoria. Hasta el momento los Granjeros confirmados son Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avilés, Kevyn Contreras “Bicolor”, Kunno y Rafa Mercadante.

¿Quiénes son los demás conductores de AL Extremo Fin de Semana?

Además de Fernando Lozada, los conductores y conductoras que también son parte de AL Extremo Fin de Semana son Irma Miranda, Aline Hernández, Pamela Cortés y Uriel Estrada, acompañados por las secciones especiales de Rahmar Villegas y Alejandra Carvajal. Todos son los encargados de llevar al público gran entretenimiento, videos virales y extremos, , noticias impactantes, historias paranormales, leyendas urbanas, gastronomía deliciosa y gran diversión.