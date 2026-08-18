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Oposición de Venus y Saturno: la advertencia del universo para cada signo del 18 al 23 de agosto

Venus en Libra y Saturno en Aries se encuentran alineados en relación de oposición. Este evento astrológico trae cierta energía desafiante para cada signo del zodiaco.

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|Producción TV Azteca

Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Entre el 18 y el 23 de agosto de 2026, Venus en Libra y Saturno en Aries configurarán una oposición: un aspecto astrológico de 180 grados que suele asociarse con tensiones, límites y la necesidad de revisar decisiones en la vida de cada signo del zodiaco. En este caso, el planeta de los vínculos y los valores se enfrenta simbólicamente con el astro relacionado con la responsabilidad, la disciplina y las pruebas a largo plazo.

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La influencia puede sentirse con particular intensidad en las relaciones personales, los acuerdos y la manera en que cada signo establece prioridades. Venus en Libra busca armonía, reciprocidad y cooperación, mientras Saturno en Aries exige independencia, compromiso y madurez.

La astrología indica que durante estos días algunas situaciones podrían funcionar como una advertencia para dejar de sostener aquello que no ofrece equilibrio y comenzar a establecer límites más firmes. Conoce las predicciones de la semana.

La advertencia cósmica para cada signo bajo la energía disponible de la oposición Venus en Libra y Saturno en Aries

  • Aries: el desafío estará en encontrar un equilibrio entre tus necesidades y las demandas de una relación. No tendrás que renunciar a tu independencia, pero sí comprender que algunos vínculos requieren responsabilidad y acuerdos claros.
  • Tauro: una situación laboral podría hacerte revisar cuánto tiempo y energía estás dedicando a determinadas obligaciones. La advertencia será no aceptar más responsabilidades de las que realmente puedes sostener sin descuidar tu bienestar.
  • Géminis: una amistad o vínculo cercano podría atravesar una prueba. Antes de asumir que una persona se ha alejado, observa si existen expectativas diferentes y habla con claridad sobre lo que cada uno espera.
  • Cáncer: las cuestiones familiares y profesionales pueden entrar en tensión. La advertencia será evitar cargar con responsabilidades que corresponden a otras personas y aprender a establecer límites sin sentir culpa.
  • Leo: una conversación relacionada con dinero, estudios o proyectos futuros puede obligarte a revisar tus planes. No tomes decisiones únicamente porque parecen atractivas en el corto plazo, especialmente si comprometen tu estabilidad.
  • Virgo: una relación puede mostrarte dónde existen desequilibrios en la entrega y la reciprocidad. Si sientes que estás dando mucho más de lo que recibes, será momento de conversar y establecer nuevas condiciones.
  • Libra: Venus transitando tu signo pone los vínculos en primer plano, mientras Saturno te invita a observarlos con mayor madurez. Una relación puede atravesar una definición importante, pero la prioridad será elegir aquello que respete tus valores.
  • Escorpio: una situación que habías intentado mantener en segundo plano puede exigir una respuesta. La advertencia será no postergar indefinidamente una decisión que sabes que necesitas tomar para recuperar tranquilidad.
  • Sagitario: tus relaciones sociales pueden atravesar una etapa de selección. Algunas personas demostrarán con hechos cuánto compromiso existe realmente, y eso te ayudará a distinguir entre vínculos circunstanciales y conexiones duraderas.
  • Capricornio: una cuestión profesional puede repercutir en tu vida personal. El desafío estará en evitar que las obligaciones ocupen todo tu tiempo y recordar que también necesitas espacio para los vínculos y el descanso.
  • Acuario: una creencia o expectativa sobre el futuro podría enfrentarse con la realidad. La advertencia será revisar tus planes sin abandonar tus ideales, pero aceptando que algunos objetivos requieren más tiempo y esfuerzo de lo previsto.
  • Piscis: un asunto económico compartido podría necesitar mayor claridad. Evita asumir compromisos financieros basándote únicamente en la confianza y procura establecer condiciones concretas antes de avanzar.

¿Cuál es la energía disponible de la oposición entre Venus en Libra y Saturno en Aries?

Entre el 18 y el 23 de agosto, esta energía puede manifestarse mediante:

  • Pruebas en las relaciones: los vínculos poco equilibrados podrían mostrar con mayor claridad sus dificultades.
  • Necesidad de límites: establecer qué se acepta y qué no será fundamental para evitar resentimientos.
  • Definiciones sentimentales: algunas parejas podrían conversar sobre compromiso, responsabilidades o proyectos a futuro.
  • Responsabilidad económica: los gastos, acuerdos y recursos compartidos pueden requerir mayor organización.
  • Selección de vínculos: la influencia puede ayudar a reconocer qué relaciones tienen reciprocidad y cuáles se mantienen por costumbre.

La advertencia del universo durante estos días puede entenderse como una invitación a revisar aquello que se sostiene por obligación, miedo o costumbre. Las relaciones que logren atravesar estas pruebas con honestidad pueden salir fortalecidas, mientras que las que ya presentaban desequilibrios tendrán una oportunidad para mostrar qué necesita cambiar.

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