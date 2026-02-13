Así lucirá el estado de Jalisco en 200 años, según la IA

El futuro es una incógnita para todos y el auge de la Inteligencia Artificial (IA) está permitiendo avizorar cómo podrían verse algunas cosas en los próximos años. Los cambios son inevitables por lo que seguramente todo sea muy diferente a como lo percibimos en la actualidad.

En este marco, empleando la aplicación Gemini, se ha pretendido saber cómo se verá el estado de Jalisco dentro de los próximos 200 años. La IA desarrollada por Google ha tomado en cuenta el presente del estado y las transformaciones que no solo impactarán en su estética, sino también en su funcionamiento.

Jalisco y su futuro

En torno a Jalisco, Gemini expresa que “es, en muchos sentidos, hablar de la esencia de México. Es un estado que equilibra perfectamente una herencia cultural pesadísima con una modernidad que no se queda atrás”.

Por lo tanto, hacer referencia a cambios en este estado es ahondar en una transformación que podría verse en todo México. “Visualizar Jalisco en el año 2226 es un ejercicio fascinante que mezcla la tendencia actual de innovación tecnológica con la profunda preservación de sus raíces culturales”, remarcó Gemini.

¿Cómo lucirá Jalisco en 200 años?

Aventurarnos a pensar el futuro de Jalisco mediante Gemini no es algo descabellado. Esta IA hace referencia a una “transformación que equilibre el ‘Silicon Valley de México’ con la sostenibilidad ambiental extrema”.

La Inteligencia Artificial dio a conocer una visión sobre cómo podría lucir este estado mexicano:

Guadalajara: La Metrópolis Hiper-Conectada



La Zona Metropolitana de Guadalajara probablemente habrá evolucionado hacia una "Ciudad de 15 minutos" integrada por sistemas de transporte autónomos y neumáticos.

Transporte: El tráfico actual será un recuerdo histórico. Veremos sistemas de levitación magnética (Maglev) elevados y drones de pasajeros recorriendo corredores verdes que conectan Zapopan con Tlaquepaque en minutos.

Arquitectura: Los edificios en el centro y en zonas como Puerta de Hierro serán "vivos", con fachadas de bioplástico que absorben CO2 y generan energía mediante capas fotovoltaicas transparentes.

Integración Digital: El concepto de "Smart City" será total; la infraestructura se reparará a sí misma mediante nanotecnología y la realidad aumentada superpondrá capas de información histórica sobre los edificios antiguos.

El Paisaje Agave-Tecnológico

El paisaje de Tequila, Patrimonio de la Humanidad, sufrirá una metamorfosis interesante:



Agricultura de Precisión: Veremos campos de agave gestionados enteramente por IA y robótica, optimizando el uso de agua y nutrientes gota a gota.

Turismo Inmersivo: Los visitantes no solo verán las fábricas, sino que mediante interfaces neuronales podrán "experimentar" el proceso químico de fermentación o visualizar la historia de la región en tiempo real mientras caminan por los campos.

Costa Alegre y Puerto Vallarta: Resiliencia Climática

Para el 2226, el manejo del océano será la prioridad absoluta.

