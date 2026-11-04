Solo requieres de 8 minutos para mejorar tu salud sin salir de casa

En el pasado era muy común indicar que la actividad física solamente funcionaba si se practicaba en extremo y con alta intensidad, sin embargo el avance de los estudios médico-deportivos ha permitido variantes para ejercitarse. Por ello, la sentadilla contra la pared puede ayudarte a mejorar tu salud.

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¿Por qué la sentadilla contra la pared puede mejorar tu salud?

Un estudio de la revista BMJ Open Sport & Exercise Medicine, indicó que la conocida como sentadilla isométrica ayuda a reducir los problemas de hipertensión. Las personas que participaron, entrenaron primero 4 semanas, después otras 3 con 3 sesiones a la semana de 2 minutos por turno (4 al día) sentado contra la pared… esto para reducir 13,7 mmHg la presión sistólica.

En más datos concluyentes de este estudio, se indicó que las personas que redujeron su ejercicio (sentadillas isométricas de 2 minutos 4 veces al día) a dos o una práctica a la semana… también redujeron su presión 7 mmHG y 6,6 respecto a los valores que indicaban previo al inicio del estudio.

Es decir, la salud de estas personas fue beneficiada, pues un grupo que hizo ejercicio un mes y después abandonó las actividades físicas… volvió a sus parámetros "normales" de presión arterial. Confirmando que ese tipo de ejercicios pueden hacer la diferencia aunque no exija ni 10 minutos de tu tiempo al día.

¿Cómo hacer la sentadilla isométrica para mejorar tu salud?

Lejos de la poca exigencia de tiempo que se tiene en estas actividades, los ejercicios isométricos son variantes para personas que suelen tener problemas en cuanto a la agitación con actividades más demandantes en el movimiento. Por ello, así se debe realizar la sentadilla isométrica.

Apoya la espalda firmemente contra la pared y flexiona las rodillas, simulando que estás sentado en una silla invisible. Cada sesión consiste en 4 intervalos de 2 minutos, interrumpiéndose con 2 minutos de descanso sentado. Y esto con un ligero ajuste del ángulo de la articulación para controlar.