El cultivar o tener plantas en el hogar no es tarea fácil, ya que algunas necesitan cuidados específicos. No obstante, lo primordial es que tengan una buena calidad de vida, pero para ello es importante saber qué tipos de tierra les va mejor. Por lo anterior, traemos para ti las 5 mejores, ideales para el jardín o en las macetas del interior de la casa. Conoce el ejemplar que te hace sentir con más energía en días calurosos y además se ve hermosa.

De acuerdo con un artículo del portal Verdecora, se debe tomar en cuenta el espacio del cultivo, ya que no es lo mismo tener plantas en macetas que directamente con el suelo en algún jardín o huerto. Conoce los ejemplares que son buenos para eliminar los malos olores del baño.

Los mejores tipos de tierra para las plantas

1. Sustrato universal: Es el mejor tipo de tierra para las plantas, ya que les aporta nutrientes sin necesidad de otro producto extra.

5 mejores tipos de tierra para tus plantas: ideales para el jardín o macetas en el interior de la casa|Pinterest

2. Sustrato específico: Es el ideal tanto para los ejemplares de interior como del exterior que requieren de ciertos nutrientes. Un ejemplo de ello son las plantas ácidas y verdes, así como los cactus.

3. Corteza de pino: Este tipo de tierra ayuda a preservar la humedad de las raíces y las protege durante el invierno. Además, detiene el crecimiento de malezas en la zona, si es que la planta está en el exterior.

4. Mantillo: Ayudan a las plantas a contar con una reserva de nutrientes. Asimismo, mejoran en suelo y retienen el agua.

5. De hoja: Este tipo de tierra aporta gran cantidad de nutrientes a las plantas, las cuales germinarán mejor, crecerán más rápido y lucirán más fuertes.

Cabe destacar que, para que este tipo de tierras aporte sus nutrientes a las plantas, se debe tener un buen drenaje, ya que el exceso de mucha agua puede ocasionar la muerte de los ejemplares.