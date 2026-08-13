9 tintes de pelo que hacen resaltar los ojos cafés a mujeres mayores de 30 años

Cambiar el color del pelo puede transformar por completo la expresión del rostro, especialmente cuando se elige un tono que armoniza con el color de los ojos. En el caso de las mujeres mayores de 30 años con ojos cafés, existen tintes que aportan luminosidad, suavizan las facciones y crean un efecto rejuvenecedor sin necesidad de un cambio extremo.

Los mejores tintes de pelo para lograr que los ojos cafés resalten en mujeres mayores de 30 años

Los ojos cafés tienen la ventaja de combinar con una amplia gama de tonalidades para el pelo. Sin embargo, de acuerdo con un artículo de Glamour, los colores con reflejos cálidos o neutros suelen potenciar los destellos naturales del iris y aportar mayor luz al rostro. Además, elegir un tono adecuado puede ayudar a disimular las primeras canas y darle un aspecto más fresco al cabello.

