Alfredo Olivas, de luto: su primo pierde la vida durante ataque en un negocio de comida

En los últimos días la tragedia dejó marcada a la familia del reconocido cantante de regional mexicano, Alfredo Olivas, luego de que se reportara la muerte de uno de sus primos al igual que el estado delicado de salud de otro de ellos luego de que fueran víctimas de un ataque armado en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con información difundida, la noche del pasado lunes 10 de agosto un grupo de hombres armados irrumpieron un establecimiento de comida ubicado en la colonia de La Cima, donde se encontraban los familiares del cantante, debido a estos hechos se registró la muerte de dos personas y varios heridos , entre ellos el primo del intérprete de “Con la novedad”.

¿De qué murió el primo de Alfredo Olivas?

Según reportes, Jesús Aarón Olivas Cázares, de 30 años, primo de Alfredo, perdió la vida en una taquería a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos durante la agresión.

Asimismo, se señaló que los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en el establecimiento, según imágenes difundidas por cámaras de seguridad varios hombres llegaron al lugar y, poco después, dos sujetos armados ingresaron y dispararon contra las personas que se encontraban en una mesa.

Tras los actos violentos que se registraron en cuestión de segundos, los responsables abandonaron el lugar donde más tarde llegaron las autoridades a acordonar el area y a comenzar con las investigaciones correspondientes que lleven a determinar las causas del móvil, así como con las personas involucradas.

Mientras, Vicente Trinidad Olivas, otro primo del cantante fue quien sobrevivió al ataque, aunque resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica.

¿Cómo ha reaccionado Alfredo Olivas?

Hasta el momento, Alfredo Olivas no ha realizado una declaración pública para hablar sobre la muerte de su primo ni sobre el ataque contra sus familiares por loq ue su silencio ha llamado la atención de sus seguidores, mientras unos se cuestionan su actuar otros fans señalan que está en lo correcto de mantener en privado este espisodio personal.