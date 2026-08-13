Manualidades de Masha y el Oso y Bluey: 7 ideas para hacer un medidor de estatura para tu hijo

Ver cómo los niños crecen es uno de los momentos más especiales para las familias, y un medidor de estatura puede convertirse en un recuerdo que acompañe cada etapa de su desarrollo. Con materiales sencillos como tela, cartón, madera o foamy es posible crear una decoración personalizada inspirada en personajes que los pequeños adoran, como Bluey y Masha y el Oso.

Ideas creativas para un medidor de estatura infantil de Bluey y Masha y el Oso

Para hacerlo solo necesitas una base de aproximadamente 1.50 metros de largo, una regla para marcar los centímetros y algunos elementos decorativos como dibujos impresos, pinturas, pegatinas o siluetas hechas a mano. Además de ser una manualidad sencilla, puede convertirse en una pieza especial para decorar su habitación.

