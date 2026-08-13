Manualidades de Masha y el Oso y Bluey: 7 ideas para hacer un medidor de estatura para tu hijo
Convierte el crecimiento de tu hijo en un recuerdo lleno de color con estas ideas inspiradas en sus personajes favoritos
Ver cómo los niños crecen es uno de los momentos más especiales para las familias, y un medidor de estatura puede convertirse en un recuerdo que acompañe cada etapa de su desarrollo. Con materiales sencillos como tela, cartón, madera o foamy es posible crear una decoración personalizada inspirada en personajes que los pequeños adoran, como Bluey y Masha y el Oso.
Ideas creativas para un medidor de estatura infantil de Bluey y Masha y el Oso
Para hacerlo solo necesitas una base de aproximadamente 1.50 metros de largo, una regla para marcar los centímetros y algunos elementos decorativos como dibujos impresos, pinturas, pegatinas o siluetas hechas a mano. Además de ser una manualidad sencilla, puede convertirse en una pieza especial para decorar su habitación.
- Medidor de tono azul estilo Bluey. Una opción ideal para los fans de la familia Heeler es crear un medidor con una base azul claro de tela o cartón. Puedes añadir figuras de Bluey y Bingo colocadas en diferentes alturas, como si estuvieran jugando mientras acompañan el crecimiento del niño. Los números pueden decorarse con estrellas, huellas o pequeños detalles inspirados en la serie.
- El bosque mágico de Masha y el Oso. Transforma la pared en un pequeño bosque utilizando una tira de cartón o foamy como base. Agrega árboles verdes, flores y elementos naturales para recrear el ambiente donde viven Masha y el Oso. Las figuras de los personajes pueden colocarse cerca de las marcas de altura para que parezca que acompañan al pequeño mientras crece.
- Diseño de foamy colorido con relieve. Para una decoración más llamativa, utiliza cartón pluma como soporte y cúbrelo con piezas de foamy de diferentes colores. Puedes crear nubes, flores, estrellas y personajes en relieve para darle un efecto tridimensional. Los números hechos con vinil adhesivo ayudarán a que las medidas sean fáciles de leer y mantendrán un acabado más limpio.
- Carretera magnética con cochecitos. Esta idea combina juego y decoración. Pinta una franja vertical como si fuera una carretera usando pintura de pizarra o una superficie magnética. Después coloca pequeños coches en donde los personajes estén conduciendo y así puedan cambiar de posición conforme el niño alcance nuevas alturas, convirtiendo cada medición en una actividad divertida.
- El árbol de la familia Heeler. Inspirado en Bluey, este diseño puede representar el crecimiento como si fuera un árbol familiar. Utiliza cartón kraft para crear un tronco grande, añade ramas decorativas y coloca a Bluey, Bingo y otros personajes trepando por ellas según los centímetros marcados. Es una alternativa ideal para darle un toque natural y alegre al cuarto infantil.
- Silueta de madera con estilo rústico. Si buscas una opción más duradera, una tabla de madera alargada puede convertirse en un medidor personalizado. Marca las medidas con un rotulador permanente y decora los extremos con las caras de Masha y el Oso hechas a mano. Este estilo combina con habitaciones infantiles de tonos neutros y puede conservarse durante muchos años.
- Guirnalda de banderines con personajes favoritos. Una versión diferente consiste en crear una tira de tela decorada con banderines de colores. Puedes colocar pequeños detalles de Bluey y Masha en puntos importantes de la escala, como cada 20 o 30 centímetros. Además de medir la altura, funcionará como un elemento decorativo alegre para la habitación.