¡TEN CUIDADO! El ayuno intermitente no es para todos y puedes afectar tu salud; entérate de los detalles

Como sucede de manera constante en la era de las redes sociales, cuando una idea o consejo se populariza, todos quieren practicarlo. Aunque en esencia el concepto de no comer mucho para bajar de peso podría ser una buena intención, hay algunos que podrían resultar seriamente afectados. En ese sentido, este artículo te plantea lo más ampliamente posible la situación del ayuno intermitente, pero cuida los detalles mencionados.

¿Qué es el ayuno intermitente y cómo funciona?

En una era donde la información se produce por raudales, esta práctica ha convencido a muchos para cuidar su salud y específicamente sus hábitos alimenticios. El enfoque de esta idea se recarga en cómo/cuándo comer y no tanto en qué tipo de alimentos se consumen. La alternancia de comida y ausencia de ella piensa en intervalos sin consumir calorías.

Aunque hay distintos modelos, uno de los más conocidos es el 16:8, que consta de 16 horas de ayuno y 8 horas para consumir los alimentos de preferencia. Algunos procesos metabólicos y la utilización de la reserva de energía podría favorecer a la pérdida de peso. Además se asocia con la regulación de azúcar en la sangre y una mayor sensibilidad a la insulina.

Sin embargo, el éxito de este tipo de alimentación - o de cualquier otro - recae en la correcta nutrición de la comida elegida en el tiempo donde se puede consumir el alimento. El equilibrio y elementos realmente beneficiosos para el cuerpo deben ser claves para un ayuno intermitente efectivo.

AYUNO INTERMITENTE EXPLICADO FÁCIL El ayuno intermitente no es una dieta: es darle a tu cuerpo un descanso digestivo lo bastante largo para bajar la insulina y usar grasa como energía. Durante ese descanso ocurre la autofagia (limpieza celular), que ayuda a reducir inflamación, mejorar la función metabólica y mucha gente nota mejor digestión y claridad mental. Error común: pensar que "mientras no comas, todo va bien". Si en tus horas de comida eliges ultraprocesados, refrescos y harinas, seguirás inflamándote aunque ayunes. En personas con resistencia a la insulina, prediabetes o sobrepeso, hacer 14–16 h sin comer o cenar más temprano puede mejorar sensibilidad a la insulina, glucosa en ayuno, HOMA-IR, triglicéridos, peso y % de grasa. También se ha visto más diversidad en la microbiota (más AGCC, clave para salud metabólica e intestinal). Peeero: no es para todas. En estrés crónico o hipotiroidismo, un ayuno prolongado y mal hecho puede elevar cortisol y frenar la conversión T4→T3, dejándote más cansada. Cómo empezar inteligente: 1) Inicia con 12 h (cenas 8:00 pm → primera comida 8:00 am). 2) Monitorea 3–5 días antes de alargar. 3) Hidrátate; puedes usar electrolitos sin azúcar. 4) Rompe con proteína + grasa buena (no pan dulce ni jugos). 5) Ajusta al estrés y sueño del día. 6) Café o té sin azúcar/leche no rompen el ayuno. 📲 ¿Quieres saber qué protocolo te conviene según tus hormonas, edad y estilo de vida? Agenda tu cita informativa desde mi perfil.

¿Quiénes NO deben practicar el ayuno intermitente?

Como primer punto y siempre digno de destacar, si buscas esta u otra alternativa para tu alimentación… ve con un médico que te oriente según tu caso específico. Pero las personas que tiene prohibido participar de este ayuno intermitente son las mujeres embarazadas o que están en lactancia, los que han sufrido de trastornos alimenticios y las personas con enfermedades crónicas como diabetes o con problemas con su metabolismo.