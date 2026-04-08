Cómo maquillar los ojos marrones para suavizar las ojeras y levantar la mirada

Maquillar los ojos marrones para suavizar las ojeras y levantar la mirada es posible utilizando correctores adecuados, sombras en tonos cálidos o luminosos y técnicas que aporten luz en puntos clave del rostro. La combinación correcta no solo disimula el cansancio, sino que también potencia la profundidad natural de este color de ojos.

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Los expertos en maquillaje coinciden en que el secreto está en trabajar primero la piel y luego jugar con contrastes que iluminen la mirada. "Los ojos marrones tienen la ventaja de adaptarse a casi cualquier tono, pero los colores cálidos y los iluminadores bien colocados ayudan a abrir la mirada y restar protagonismo a las ojeras", explica Bobbi Brown, maquilladora profesional y referente internacional en belleza.

¿Cómo maquillar los ojos marrones para disimular las ojeras?

Antes de aplicar sombras o delineados, es fundamental preparar la zona de la ojera. Según la maquilladora Lisa Eldridge, una buena corrección del tono es la base para lograr un maquillaje fresco y descansado.



Usar corrector en tono durazno o salmón para neutralizar ojeras oscuras Aplicar una base ligera e iluminadora para unificar el rostro Sellar con polvo fino solo donde sea necesario para evitar marcar líneas Iluminar el lagrimal y el arco de la ceja para aportar luz

En cuanto a las sombras, los tonos más favorecedores para ojos marrones incluyen:



Dorados y bronces

Rosas cálidos y melocotón

Terracotas suaves

Champán o beige luminoso

Estos colores ayudan a dar profundidad sin endurecer la expresión.

¿Cómo rejuvenecer la mirada con maquillaje para ojos marrones?

Lograr un efecto lifting en la mirada no requiere técnicas complejas, sino una correcta aplicación del maquillaje en puntos estratégicos. El maquillador Mario Dedivanovic, conocido por su técnica de lifting makeup, recomienda trabajar la dirección de los trazos para estilizar el ojo.

Algunos trucos clave:



Aplicar las sombras difuminando hacia arriba y hacia afuera

Evitar delineados gruesos en la parte inferior del ojo

Usar delineado fino y ligeramente ascendente en el párpado superior

Aplicar máscara de pestañas enfocándose en el extremo externo

Peinar y elevar las cejas para abrir la mirada

Además, elegir productos ligeros y luminosos ayuda a evitar que el maquillaje se vea pesado, especialmente en la zona de la ojera. Con estos consejos, los ojos marrones pueden lucir más despiertos y definidos. La clave está en equilibrar cobertura, luz y técnica para lograr un resultado que favorezca la expresión del rostro.