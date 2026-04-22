Los 2 estilos de corte de cabello en capas que dominan las tendencias en la primavera 2026

La primavera no solo nos ofrece bellos paisajes con flores a todo color y un sol que abraza con mayor calidez que en otras estaciones del año. Esto se debe a que las tendencias de la moda y la belleza nos permiten admirar en las calles los looks más increíbles.

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Los cortes de cabello en capas forman parte de esas tendencias aunque la gran variedad de estilos que existen pueden convertir la elección de uno de ellos en todo un desafío.

Cortes en capas en primavera

A dos meses de la llegada del verano, son muchas las personas que siguen incursionando en la experimentación de nuevos estilos en sus cabelleras. La primavera 2026 ha traído propuestas que han logrado traspasar las fronteras internacionales y desconocen de edades.

Los cortes de cabello en capas son de los más elegidos en esta época del año y es que no solo aportan su cuota de belleza, sino que permiten un mantenimiento fácil, no sufrir el calor y adaptarlos a cualquier estilo de vestimenta y maquillaje.

Dos estilos en tendencia

Como se mencionó al comienzo, los cortes de cabello en capas no solo están en tendencia sino que existen 2 estilos de estos que se llevan todas las miradas. Los salones de belleza han recibido múltiples consultas sobre estos estilos y de muchos de ellos salen clientas muy satisfechas con su nueva cabellera.

Uno de los estilos destacados es el corte Shaggy que está inspirado en la rebeldía estética de los años 70 y es la definición misma del estilo desenfadado y con alma rockera. A diferencia de otros cortes estructurados, este apuesta por capas irregulares y desestructuradas que distribuyen el volumen de forma equilibrada por toda la cabellera. Su gran ventaja es la libertad ya que potencia la textura natural del pelo y ofrece un acabado "despeinado controlado" que apenas requiere mantenimiento.

El otro estilo en tendencia es el corte Butterfly (Mariposa) el cual es concebido como el aliado perfecto para quienes desean transformar su imagen sin sacrificar los centímetros de su melena. Su secreto reside en un juego técnico de capas largas y estratégicas que generan una ilusión óptica de "doble longitud", concentrando un volumen suntuoso en la zona superior mientras las puntas fluyen con ligereza. Es una opción sofisticada y sumamente versátil que, al enmarcar el rostro con suavidad, aporta un aire glamuroso y lleno de vitalidad a cualquier cabello largo o medio.