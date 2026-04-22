La tecnología ha hecho de las suyas, no solo en cuestión de dispositivos móviles, autos o medicina, sino también en la obra, ya que en el mercado hay un material que reemplaza el concreto y te ayuda a hacer paredes más rápido en casa. Estas son las 4 ideas de techo para tu patio usando solo telas: se ve aesthetic y bohemio.

El pladur es el material que actualmente sustituye al concreto en cuestión de paredes, ya que es versátil, ligero y fácil de instalar, en comparación con la técnica ancestral, en la que requieres de varios trabajadores para que hagan un muro con ladrillo o bloque, así como con cemento y varilla. Conoce las 7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones minimalistas.

El material que reemplaza el concreto y te ayuda a hacer paredes más rápido en casa|Pinterest

¿Qué es el material que reemplaza el concreto y sus pros y contras?

El pladur es una plancha de yeso laminado con una superficie lisa y lista para acabados, según un artículo del portal Cemix. Este tipo de material se utiliza principalmente en obras, como lo son tabiques divisorios, revestimiento de paredes e incluso la fabricación de muebles y estantes.

El reemplazo del concreto es una buena opción para remodelar el departamento o la casa, ya que llega a durar hasta 30 años, siempre y cuando se instale en interiores secos y ventilados, así como un adecuado mantenimiento. Sin embargo, un punto en contra es que se puede dañar si tiene contacto con el agua o la humedad, por lo que no es recomendable utilizarlo en el exterior.

Con la humedad, el pladur tiende a hincharse y perder resistencia. Asimismo, puede desarrollar hongos y moho que pueden ocasionar daños a la salud de los habitantes del hogar. Si lo que buscas es una solución rápida para levantar un muro, este tipo de material es el indicado, aunque los expertos recomiendan utilizar en las construcciones el tradicional ladrillo o bloque, junto con el cemento.