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Esto debes hacer si te sale fuego en la boca

Es importante actuar rápidamente para que el virus no se siga esparciendo.

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Actúa rápidamente ante su aparición.|Pexels

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

El fuego en la boca o también conocido como herpes labial, suele aparecer y causar preocupaciones. Es por esto que te vamos a contar cómo tienes que actuar cuando estos aparecen.

De acuerdo a los especialistas, lo más importante es poder actuar en las primeras 24 a 48 horas para reducir los síntomas y evitar que el virus se propague a otras personas o zonas de tu cuerpo

¿Cómo actuar si te sale fuego en la boca?

Lo primero que debes tener en cuenta es lo que no debes hacer. Esto incluye:

No lo revientes: Si rompes las ampollas se esparce el virus e infecta la piel.

No uses remedios caseros agresivos: Evita aplicar pasta de dientes, alcohol, limón o vinagre.

No apliques calor: Por otro lado, debes tener en cuenta que el calor lo que hace es estimular la replicación del virus.

No lo cubras con maquillaje: Retrasa la cicatrización natural.

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Utiliza los productos adecuados.|Pexels

Por otro lado, lo que si debes hacer es lo siguiente:

Aplica frío local: Coloca hielo envuelto en un paño limpio durante 10 minutos para bajar la inflamación.

Usa antivirales: Puedes ir a la farmacia más cercana a comprar fármacos orales o en crema para detener el brote rápido si los usas al notar el primer hormigueo.

Mantén la hidratación: Usa bálsamos labiales humectantes adecuados para que la piel no se agriete.

Protege la zona del sol: Aplica bloqueador solar específico para labios u óxido de zinc.

Evita contagiar a otros

También es importante que evites contagiar a otras personas por lo que debes tener en cuenta lo siguiente:

  • No compartas objetos personales: esto incluye copas, vasos, cubiertos, toallas o labiales deben ser estrictamente de uso individual.
  • Evita los besos: no beses a nadie ni practiques sexo oral mientras la lesión esté activa.
  • Lávate las manos: este paso es importante hacerlo con agua y jabón inmediatamente después de tocar accidentalmente la zona.
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