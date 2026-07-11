Esto debes hacer si te sale fuego en la boca

El fuego en la boca o también conocido como herpes labial, suele aparecer y causar preocupaciones. Es por esto que te vamos a contar cómo tienes que actuar cuando estos aparecen.

De acuerdo a los especialistas, lo más importante es poder actuar en las primeras 24 a 48 horas para reducir los síntomas y evitar que el virus se propague a otras personas o zonas de tu cuerpo

¿Cómo actuar si te sale fuego en la boca?

Lo primero que debes tener en cuenta es lo que no debes hacer. Esto incluye:

No lo revientes: Si rompes las ampollas se esparce el virus e infecta la piel.

No uses remedios caseros agresivos: Evita aplicar pasta de dientes, alcohol, limón o vinagre.

No apliques calor: Por otro lado, debes tener en cuenta que el calor lo que hace es estimular la replicación del virus.

No lo cubras con maquillaje: Retrasa la cicatrización natural.

Utiliza los productos adecuados.|Pexels

Por otro lado, lo que si debes hacer es lo siguiente:

Aplica frío local: Coloca hielo envuelto en un paño limpio durante 10 minutos para bajar la inflamación.

Usa antivirales: Puedes ir a la farmacia más cercana a comprar fármacos orales o en crema para detener el brote rápido si los usas al notar el primer hormigueo.

Mantén la hidratación: Usa bálsamos labiales humectantes adecuados para que la piel no se agriete.

Protege la zona del sol: Aplica bloqueador solar específico para labios u óxido de zinc.

Evita contagiar a otros

También es importante que evites contagiar a otras personas por lo que debes tener en cuenta lo siguiente:

