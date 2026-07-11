Esto debes hacer si te sale fuego en la boca
Es importante actuar rápidamente para que el virus no se siga esparciendo.
El fuego en la boca o también conocido como herpes labial, suele aparecer y causar preocupaciones. Es por esto que te vamos a contar cómo tienes que actuar cuando estos aparecen.
De acuerdo a los especialistas, lo más importante es poder actuar en las primeras 24 a 48 horas para reducir los síntomas y evitar que el virus se propague a otras personas o zonas de tu cuerpo
¿Cómo actuar si te sale fuego en la boca?
Lo primero que debes tener en cuenta es lo que no debes hacer. Esto incluye:
No lo revientes: Si rompes las ampollas se esparce el virus e infecta la piel.
No uses remedios caseros agresivos: Evita aplicar pasta de dientes, alcohol, limón o vinagre.
No apliques calor: Por otro lado, debes tener en cuenta que el calor lo que hace es estimular la replicación del virus.
No lo cubras con maquillaje: Retrasa la cicatrización natural.
Por otro lado, lo que si debes hacer es lo siguiente:
Aplica frío local: Coloca hielo envuelto en un paño limpio durante 10 minutos para bajar la inflamación.
Usa antivirales: Puedes ir a la farmacia más cercana a comprar fármacos orales o en crema para detener el brote rápido si los usas al notar el primer hormigueo.
Mantén la hidratación: Usa bálsamos labiales humectantes adecuados para que la piel no se agriete.
Protege la zona del sol: Aplica bloqueador solar específico para labios u óxido de zinc.
Evita contagiar a otros
También es importante que evites contagiar a otras personas por lo que debes tener en cuenta lo siguiente:
- No compartas objetos personales: esto incluye copas, vasos, cubiertos, toallas o labiales deben ser estrictamente de uso individual.
- Evita los besos: no beses a nadie ni practiques sexo oral mientras la lesión esté activa.
- Lávate las manos: este paso es importante hacerlo con agua y jabón inmediatamente después de tocar accidentalmente la zona.