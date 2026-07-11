Manualidades para niños: cómo crear un avión de Paw Patrol con tubos de papel

Las manualidades son una excelente forma de estimular la creatividad de los niños mientras se divierten con sus personajes favoritos. Si en casa hay fans de Paw Patrol, esta actividad puede convertirse en una aventura llena de imaginación, diversión y aprendizaje.

Lo mejor de este proyecto es que utiliza materiales fáciles de conseguir. Con algunos tubos de papel, cartulina de colores y un poco de pegamento, los pequeños podrán crear su propio avión inspirado en la famosa patrulla canina.

Materiales que necesitarás

Para elaborar esta divertida manualidad, reúne un tubo de papel higiénico, cartulina azul, roja y blanca, tijeras con supervisión de un adulto, pegamento y marcadores de colores.

También puedes agregar calcomanías o dibujos de los personajes de Paw Patrol para personalizar el avión y hacerlo aún más especial.

Paw Patrol con manualidades.|(ESPECIAL/Gemini)

Primero, prepara la estructura del aviónComienza cubriendo el tubo de papel con cartulina azul o pintándolo del color que prefieras. Esta pieza será el cuerpo principal del avión. Este paso ayuda a los niños a desarrollar habilidades motoras mientras decoran y transforman materiales reciclados en un juguete creativo. Luego, crea las alas y la colaRecorta dos alas grandes y una pieza más pequeña para la cola utilizando cartulina. Después, pega cada parte en el tubo de papel para darle forma al avión. Procura que las alas y la cola queden bien sujetas para que la estructura sea más resistente y pueda utilizarse durante el juego. Agrega los detalles de Paw PatrolDibuja ventanas, hélices y otros elementos decorativos con marcadores. También puedes pegar imágenes de personajes como Chase, Skye o Marshall para darle un toque temático. Personalizar la aeronave permite que los niños expresen su creatividad y desarrollen su imaginación mientras crean nuevas aventuras. Posteriormente, deja secar y prepárate para jugarUna vez que todas las piezas estén pegadas, deja secar el avión durante unos minutos. Después estará listo para despegar hacia nuevas misiones.

Los niños podrán inventar rescates, recorridos por Adventure Bay y todo tipo de historias inspiradas en el universo de Paw Patrol.

Beneficios de hacer manualidad con los niños

Además de ser una actividad entretenida, este avión de Paw Patrol ayuda a fortalecer la coordinación motriz, la concentración y la creatividad. También fomenta el reciclaje al reutilizar materiales que normalmente terminarían en la basura.